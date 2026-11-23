Of je nu eindelijk een slimme dongle voor in de auto zoekt of je smartphone onderweg wil opladen, tijdens Black Friday is dit het juiste moment om toe te slaan. AAWireless heeft zijn populaire autogadgets tijdelijk in prijs verlaagd!

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AAWireless pakt uit tijdens Black Friday

Bij AAWireless zijn ze ook van start gegaan met Black Friday. Je schaft tijdens de actieperiode hun slimme accessoires voordeliger aan, zoals twee varianten van de auto-dongle en de magnetische telefoonhouder met oplaadfunctie.

De auto-dongle verbindt eenvoudig met je auto via de usb-c-kabel, waarna je deze draadloos aan je telefoon koppelt. Het apparaatje heeft een multifunctionele knop waarmee je met één druk wisselt tussen verschillende standen of hem in stand-by zet, en via de bijbehorende app kun je alles verder personaliseren. Zo hoef je jouw telefoon niet meer handmatig met een kabeltje aan te sluiten en ben je vanaf het moment dat je instapt verbonden.

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AAWireless TWO of TWO+

Met een auto-dongle van AAWireless maak je een bestaande, bekabelde verbinding in je auto eenvoudig draadloos. Zo hoef je bij het instappen niet meer met kabeltjes in de weer, maar verschijnen je navigatie, muziek en berichten vanzelf op het scherm van je auto terwijl je telefoon gewoon in je zak blijft.

Binnen de lijn van AAWireless heb je keuze uit twee varianten, waarbij de nieuwste uitvoering net wat geschikter is voor huishoudens met verschillende telefoons. Hieronder lees je welke variant uiteindelijk de beste keuze voor jou is.

AAWireless TWO

De reguliere AAWireless TWO is deze Black Friday afgeprijsd van 59,99 euro naar 50,99 euro. Je sluit deze dongle eenvoudig met de meegeleverde kabel aan op je auto en koppelt hem daarna eenmalig met je Android-toestel.

Houd er wel rekening mee dat de adapter alleen compatibel is met smartphones die draaien op Android 11 of nieuwer. Ook is de dongle alleen te gebruiken in een auto die standaard al bekabelde Android auto ondersteunt.

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AAWireless TWO+

Deel je jouw auto met andere gezinsleden of gebruik je een Apple-telefoon naast je Android-toestel? Dan is de AAWireless TWO+ de betere keuze, want deze ondersteunt naast Android Auto ook Apple CarPlay (vanaf de iPhone X of nieuwer).

Deze uitvoering is tijdens Black Friday afgeprijsd van 69,99 euro naar 59,49 euro. Qua werking is hij verder gelijk aan de gewone TWO, en ook deze variant beschikt over dezelfde fysieke knop die je via de app naar wens instelt.

Alles naar wens instellen via de gratis app

Als je een van de dongels eenmaal hebt aangeschaft, kun je gebruikmaken van de AAWireless-app op je smartphone. Via deze app stel je de dongle naar eigen wens verder in, bijvoorbeeld door de beeldinstellingen op je autoscherm en de functie van de fysieke knop aan te passen. Ook ontvang je via de app nieuwe software-updates, zodat je dongle altijd up-to-date blijft.

Verder zie je in de app welke telefoons er met de dongle gekoppeld zijn en kun je instellen welk toestel voorrang krijgt als jullie samen instappen. Kom je er tijdens het instellen een keer niet helemaal uit, dan vind je in de app ook een handleiding waarmee je snel het juiste antwoord vindt.

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AAWireless Charge: magnetische autolader met koeling

Wil je jouw telefoongebruik tijdens het autorijden ook een slimme upgrade geven, dan is de AAWireless Charge tijdens Black Friday eveneens in de aanbieding. Je betaalt tijdelijk 39,99 euro in plaats van 49,99 euro voor deze magnetische Qi2-houder waarmee je jouw toestel draadloos oplaadt tot 25 watt.

Je bevestigt ‘m eenvoudig in de auto door hem op het dashboard te plakken of in het ventilatierooster te klemmen. Dankzij de ingebouwde ventilator blijft je telefoon bovendien goed koel tijdens het opladen en navigeren, zodat hij niet oververhit raakt.

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Heb je een Google Pixel 10 of nieuwer (of iPhone 12 of nieuwer) dan klik je het toestel direct magnetisch vast. Voor andere smartphones met draadloos opladen levert AAWireless twee magnetische plakringen mee, en je krijgt ook direct een usb-c-kabel en 12V-autolader in de doos.

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