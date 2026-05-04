Gratis VPN gebruiken in 2026? Dit is wat je écht krijgt met Proton VPN Free (ADV)

Ben jij op zoek naar een gratis VPN die betrouwbaar is? Met Proton VPN zit je goed. We vertellen je wat de gratis versie te bieden heeft.

Proton VPN Free: onbeperkte data en geen advertenties meer

Het Zwitserse Proton VPN is al iets meer dan tien jaar een begrip in de wereld van online privacy. Hier zijn mensen belangrijker dan geld, want hun doelstelling is om ervoor te zorgen dat iedereen online veilig blijft. Ze hebben ondertussen, naast een VPN, verschillende beveiligde diensten. Denk aan cloudopslag, mail en nog veel meer.

Ook mensen die wat minder te besteden hebben, zijn bij Proton VPN aan het goede adres. De gratis versie bevat de belangrijkste functies die je nodig hebt. Zo maak je verbinding met vijf servers en heb je onbeperkte data. Dit wil zeggen dat je zo lang mogelijk verbinding maakt, zonder dat je snelheid omlaag wordt gezet.

Alle servers leveren minstens 1Gbit/s. Verder is nog belangrijk om te weten dat er geen gegevens van je bewaard blijven door het no-log-beleid. Hieronder vertellen we je alles wat je moet weten over Proton VPN Free.

Waarom je een VPN zou moeten gebruiken

Een VPN verstuurt jouw gegevens, zoals je IP-adres, versleuteld naar de site of dienst die je wil gebruiken. Daardoor kan niet worden achterhaald wie je bent en word je niet gevolgd. Hierdoor kunnen kwaadwillenden niet meer je data achterhalen om je identiteit te stelen of bankgegevens buit te maken.

Maak je regelmatig verbinding met openbare netwerken? Die zijn vaak minder goed beveiligd, waardoor hackers makkelijker kunnen inbreken. Met een VPN voorkom je dit.

Fijn is ook dat je geen advertenties meer te zien krijgt, maar ook omzeil je censuur als je in landen bent waar bepaalde sociale media of websites niet toegankelijk zijn. Met een VPN kun je namelijk je digitale locatie verplaatsen, waardoor het lijkt voor de website alsof je je in een ander land begeeft.

Dit is waarom Proton VPN Free beter is dan andere gratis VPN’s

Normaal zouden we niet snel een gratis VPN aanraden. Hoewel je maandelijks niks kwijt bent, betaal je meestal met je gegevens. Veel partijen willen winst maken en verkopen je gegevens aan derden. Bij Proton VPN is dat niet het geval, want het is een non-profit bedrijf en heeft een no-logs-beleid. Er is dus geen winstoogmerk en Proton VPN wil daadwerkelijk dat jouw privacy écht privé blijft.

Goed om te weten is dat de VPN-dienst in Zwitserland gevestigd is. Daardoor moet er aan de Zwitserse wetgeving gehouden worden met betrekking tot privacy. Het land hoort niet bij de EU en heeft geen verdragen om te moeten voldoen aan verzoeken van gegevensoverdracht.

Verder is de software op basis van open-source. Dit wil zeggen dat je de volledige code openbaar is. Je kan dus zelf checken of de app écht doet wat het moet doen en zelfs aanpassingen maken om het te verbeteren als je zo technisch bent.

Zo werkt Proton VPN Free

Maak via de knop hieronder een account aan bij Proton. Vervolgens werkt de dienst op je telefoon of tablet via een app. Die download je gratis in de Google Play Store. Daarnaast kan je de VPN natuurlijk ook gebruiken op je laptop, Android TV en nog veel meer.

Heb je eenmaal de app of het programma geïnstalleerd, dan log je in met je inloggegevens die je ingevuld hebt bij het maken van je account. Daarna verbind je met de server en klaar is kees. Je bent direct veilig online.

Is de gratis VPN van Proton voldoende of toch upgraden naar Plus?

Proton VPN Free is genoeg voor jou als je jouw gegevens veilig wil houden. Je maakt gebruik van hoge snelheden van minstens 1Gbit/s en kan daar onbeperkt gebruik van maken. Daarnaast krijg je geen advertenties meer te zien.

Ben je op zoek naar een VPN waar je zelf je digitale locatie kan bepalen om bijvoorbeeld je aanbod op Netflix te vergroten? Dan kan je beter voor Proton VPN Plus kiezen. Deze werkt perfect samen met je streamingdiensten. Ook kun je nu via één account tot tien verbindingen tegelijk maken. Ideaal als je zowel je laptop, Android TV en smartphone van een VPN wil voorzien. Bovendien ligt de snelheid nog hoger: tot 10 Gbit/s.

Tijdelijk kan je de betaalde variant extra voordelig uitproberen. De eerste maand betaal je slechts 1 euro. Na de actieperiode kost het je 2,99 euro per maand. Ben je na de eerste maand toch niet tevreden, dan krijg je gewoon je geld terug.