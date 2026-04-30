Samsung Galaxy Watch Ultra voor minder dan 200 euro

De Galaxy Watch Ultra is de beste smartwatch van Samsung en is nog niet eerder voor zo’n lage prijs op te pikken. Bij KPN kost hij je normaal 384 euro, maar momenteel krijg je 200 euro cashback. Daardoor ben je nog maar 184 euro kwijt én maak je gebruik van de data uit je KPN-abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot 200 euro cashback op Samsung Galaxy-smartwatches

Wil jij onderweg zonder je smartphone? Dan is een smartwatch een perfecte uitkomst. Door je Galaxy Watch met LTE-ondersteuning aan te schaffen, maak je verbinding met het mobiele netwerk in plaats van bluetooth. Als je jouw mobiele abonnement bij KPN hebt, kun je de Galaxy Watch Ultra tijdelijk extra voordelig oppikken. Normaal betaal je 384 euro voor het slimme horloge, maar nu krijg je 200 euro cashback en kost ‘ie 184 euro.

Ook op de reguliere Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic ontvang je cashback. Daardoor betaal je nu respectievelijk 164 euro en 282 euro. De Galaxy Watch Ultra is hier echter de beste deal. Normaal is ‘ie flink prijziger dan de Galaxy Watch 8 Classic, maar nu dus zelfs goedkoper.

Dit is de Samsung Galaxy Watch Ultra

De Galaxy Watch Ultra is Samsungs meest geavanceerde smartwatch van dit moment. Het horloge werd gelijktijdig geïntroduceerd met de Galaxy Watch 7, maar onderscheidt zich door een volledig nieuw ontwerp en een robuuste titanium behuizing. Met een kast van 47 millimeter is de Ultra bovendien aanzienlijk groter dan zijn tegenhanger.

Het verschil met de Galaxy Watch 8 Classic wat betreft sensoren zit hem vooral in de gps. De Ultra beschikt over dual-band gps, waardoor hij nauwkeuriger weet waar je bent. Dat is handig tijdens buitenactiviteiten, zoals hardlopen, fietsen of wandelen.

Dankzij de ruime behuizing is er plek voor een krachtige accu. Het 1,5 inch-scherm biedt een hoge maximale helderheid, wat zorgt voor goede zichtbaarheid onder alle omstandigheden. Onder de motorkap draait een snelle Exynos W1000-chip, gecombineerd met 32GB opslagruimte voor apps en muziek. Daarnaast is standaard 4G-ondersteuning aanwezig, waardoor je ook zonder smartphone verbonden blijft.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook cashback op Galaxy Watch 8 (Classic)

Ga je liever voor een kleiner horloge en gebruik je hem vooral voor dagelijkse activiteiten, dan is de Galaxy Watch 8 ook zeker een goede keuze. Deze kost bij KPN normaal gezien 264 euro, maar nu krijg je 100 euro cashback. Je komt daardoor uit op 164 euro.

De Galaxy Watch 8 Classic heeft een handige draaibare rand om het scherm, waarmee je snel door menu’s scrollt. Hierop geeft KPN je 150 euro cashback, waardoor je uitkomt op 282 euro.

Powered by: