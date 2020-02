De Samsung Galaxy S20 Plus en S20 Ultra hebben beiden 5G ingebouwd. Hierdoor zijn ze helemaal klaar voor de toekomst. Lees in dit artikel wat de voordelen hiervan zijn voor jou.

Samsung’s Galaxy S20-reeks is klaar voor 5G

Naast het strakke design en flinke cameraverbeteringen, heeft Samsung met deze gloednieuwe toestellen ook een andere toekomstgerichte beslissing genomen. De Galaxy S20-serie is namelijk klaar voor 5G. Op dit moment gebruiken we in Nederland nog 4G.

De geruchtenmachine draait nu al een tijdje rondom de komst van 5G naar Nederland en het lijkt erop dat het ook echt gaat komen dit jaar. De S20 Plus en S20 Ultra worden standaard met 5G geleverd. Let op: bestel je een Galaxy S20 Plus of Galaxy S20 Ultra, krijg je een setje Galaxy Buds Plus cadeau!

Wat zijn nou de verschillen 4G en 5G en waarom wil je gebruikmaken van 5G in de toekomst? Het verschil dat het meest op gaat vallen is de snelheid. 5G is een stuk sneller dan 4G, tot wel 100x sneller zelfs. Dit verschil merk je in het dagelijks gebruik bij het downloaden van series en films, maar ook bij het spelen van games op je telefoon.

Een andere belangrijke verbetering is dat er een stuk meer gebruikers tegelijkertijd op het 5G-netwerk kunnen. Hierdoor ben je op drukke locaties zoals festivals en stadions nog steeds goed bereikbaar.

Belangrijkste Galaxy S20-verbeteringen

Met 5G-technologie kun je jouw foto’s en video’s in een oogwenk uploaden en delen met je vrienden, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat deze foto’s en video’s van goede kwaliteit zijn. Op het gebied van camera’s zijn er flinke stappen gezet ten opzichte van de S10-serie. Hierbij springt bij de Galaxy S20 Plus de 64 megapixel-telelens en 30x ‘Space Zoom’-functie eruit.

Bij de luxe Galaxy S20 Ultra krijg je een 108 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-telelens en heb je zelfs een 100x ‘Space Zoom’-functie. Dit zorgt ervoor dat je objecten van een enorme afstand een stuk dichterbij kunt halen en nog steeds vrij scherpe foto’s maakt.

Bij de S20-serie is het maken van video’s ook naar een hoger niveau getild. In 8K filmen is nu namelijk mogelijk. Hierdoor is het ook mogelijk om 33 megapixel-foto’s vanuit de gemaakte video vast te leggen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de levensduur van een toestel toe is genomen naar gemiddeld 2,8 jaar. Als je ervoor kiest om een Galaxy S20 Plus of S20 Ultra aan te schaffen, maak je dus een duurzame keuze waar je nog jaren mee vooruit kan. Mede dankzij de vooruitstrevende camera’s en 5G-ondersteuning die deze telefoons bieden.

Ben je enthousiast geworden en wil je de Galaxy S20 Plus of S20 Ultra kopen? Bij MediaMarkt kun jij je oude telefoon inleveren, in ruil voor een cadeaukaart. Daarmee kan je op zoek gaan naar leuke accessoires voor je toestel en ben je ook nog eens duurzaam bezig.

Indien je het toestel los aan wil schaffen, is het best een bedrag om in één keer af te moeten rekenen. Gelukkig biedt MediaMarkt ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Ook van de normale Galaxy S20 is overigens een 5G-versie verkrijgbaar. Bekijk hieronder snel de deals:

Wil je het toestel toch liever mét een abonnement kopen? Bij MediaMarkt kun je ook terecht bij alle bekende providers. De S20, S20 Plus en S20 Ultra liggen op 13 maart in de Nederlandse winkels en ontvang je dan ook thuis!



Als je het toestel dan eenmaal in huis hebt, wil je deze natuurlijk goed beschermen en verzekeren. Bij MediaMarkt kun je jouw gloednieuwe telefoon voor slechts 4,99 euro verzekeren en voor 19,99 euro een screenprotector of folie laten plakken. Je weet dan zeker dat het goed gebeurt en het scherm krasvrij blijft.

Weet je het nog niet helemaal zeker? Bezoek een MediaMarkt bij jou in de buurt voor advies over de aankoop. Er zijn 50 vestigingen in Nederland waar je terecht kunt. En een leuke extra: koop je een Galaxy S20 Plus of S20 Ultra binnen de pre-order periode (t/m 8 maart 2020), dan krijg je een gratis setje Galaxy Buds Plus cadeau ter waarde van 169 euro!

