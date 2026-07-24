Deze sim only met 40GB data heeft nu een bizar lage prijs

Op de 40GB-bundel van Lebara ontvang je al een tijdje het eerste jaar 70 procent korting. Daar komt dankzij de Prijsbrekers van Belsimpel ook nog 125 euro cashback bij, waardoor je een bizar lage prijs betaalt.

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125 euro cashback én 70 procent korting

Lebara is één van de voordeligste providers van dit moment. Vooral als je op zoek bent naar een sim only is het een interessante optie. Momenteel springt de 40GB-bundel eruit, want hierop krijg je het eerste jaar 70 procent korting. Bij de andere bundels is dit het eerste half jaar 50 procent korting.

Daarnaast zijn bij Belsimpel de Prijsbrekers weer begonnen. Hierdoor krijg je ook nog eens 125 euro cashback. Zou je dit als korting zien, dan betaal je gemiddeld over twee jaar voor 40GB slechts 1,94 euro per maand.

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Dit zijn de prijzen die je betaalt

Een 40GB-bundel kost je momenteel dus maar 1,94 euro per maand. Wil je een andere databundel? Dan zie je hieronder de opties waar je uit kiest. De cashback ontvang je overigens vanaf 10GB data. We berekenen de gemiddelde maandprijs als volgt:

12 maanden x 3,30 euro = 39,60 euro voor het eerste jaar

12 maanden x 11 euro = 132 euro voor het tweede jaar

39,60 euro + 132 euro = 171,60 euro in totaal

171,60 euro – 125 euro cashback = 46,60 euro

46,60 euro / 24 maanden = 1,94 euro per maand

Databundel Gem. € p/m Normale prijs 1GB €3,50 p/m €4,- p/m 5GB €6,13 p/m €7,- p/m 10GB €1,79 p/m €8,- p/m 15GB €3,54 p/m €10,- p/m 40GB €1,94 p/m €11,- p/m 45GB €16,67 p/m €25,- p/m

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Standaard 75 Mbit/s en 250 belminuten: verhoog dit voordelig

Bij de prijzen die we hierboven noemen, ontvang je standaard een internetsnelheid van maximaal 75 Mbit/s. Dit is vrij laag, maar er is een optie om dit te verhogen naar 150 Mbit/s. Dit kost je 50 cent per maand meer.

Bovendien hanteert Lebara 250 belminuten en 250 sms’jes. Onbeperkt bellen is ook mogelijk, maar hier betaal je 1 euro per maand meer voor. Verder nog goed om te weten, is dat Lebara gebruik maakt van het 4G-netwerk van KPN.