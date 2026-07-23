Alleen nog dit weekend: scoor hier een gratis Nintendo Switch 2

Tot en met maandag 27 juli geeft Ziggo een spelconsole weg bij een nieuw tweejarig internet- en tv-contract. Geen Nintendo Switch 2 nodig? Dan kies je voor een Bol-cadeaukaart. Wie liever direct bespaart op de maandelijkse kosten, kan ook kiezen voor een forse korting.

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Gratis Nintendo Switch 2 en meer

Bij Ziggo loopt tot en met 27 juli een welkomstactie voor nieuwe klanten. Stap je over naar een tweejarig internet- en tv-pakket, dan ontvang je een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. De waarde van het cadeau is daarmee aanzienlijk voor wie toch al van plan was om over te stappen.

Wil je liever geen spelconsole? Dan is een Bol-cadeaukaart ter waarde van 400 euro een tweede optie of kies voor 50 procent korting gedurende de eerste tien maanden van de looptijd. Je bepaalt bij aanvang zelf welk cadeau het beste bij jou past. De actie geldt uitsluitend voor nieuwe klanten met een tweejarig contract.

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Liever 50 procent korting?

Heb je geen interesse in een spelconsole of cadeaukaart en wil je liever direct besparen op je maandelijkse rekening, dan biedt Ziggo ook die mogelijkheid. Nieuwe klanten die voor een tweejarig contract kiezen, profiteren de eerste tien maanden van 50 procent korting. Sluit je een contract van één jaar af, dan geldt de korting voor de eerste 6 maanden.

Welke optie het meest aantrekkelijk is, hangt af van je persoonlijke situatie. Wie al een spelconsole op zijn verlanglijstje had staan, haalt met de gratis hardware de meeste waarde uit de overstap. Wie juist wil besparen op vaste lasten, is beter af met de kortingsvariant.

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Kies de internetsnelheid die bij je past

Niet iedereen heeft dezelfde internetsnelheid nodig. Daarom kun je kiezen uit vier verschillende pakketten, afhankelijk van hoe je internet gebruikt.

Wifi Start (tot 100 Mbit/s): een prima keuze voor wie vooral internet om te surfen, e-mailen en af en toe streamen. Geschikt voor kleine huishoudens of studenten.

een prima keuze voor wie vooral internet om te surfen, e-mailen en af en toe streamen. Geschikt voor kleine huishoudens of studenten. Wifi Middel (tot 400 Mbit/s): ideaal als meerdere mensen tegelijk online zijn om te streamen, videobellen of thuis te werken.

ideaal als meerdere mensen tegelijk online zijn om te streamen, videobellen of thuis te werken. Wifi Groot (tot 1000 Mbit/s): bedoeld voor huishoudens met intensief internetgebruik, bijvoorbeeld wanneer er tegelijk wordt gegamed, gestreamd en gewerkt.

bedoeld voor huishoudens met intensief internetgebruik, bijvoorbeeld wanneer er tegelijk wordt gegamed, gestreamd en gewerkt. Wifi Extra Groot (tot 2000 Mbit/s): de snelste optie, geschikt voor grote gezinnen, veel smart home-apparaten of gebruikers die regelmatig grote bestanden downloaden en uploaden.

In de praktijk kiezen de meeste huishoudens voor Wifi Middel of Wifi Groot. Alleen als er veel apparaten tegelijkertijd zwaar gebruikmaken van de verbinding, zoals meerdere 4K-streams, online games en grote uploads, heeft Wifi Extra Groot echt toegevoegde waarde.