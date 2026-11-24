Met Black Friday voor de deur kun je nog maar een paar dagen profiteren van tijdelijke acties rond de Samsung Galaxy S26 Ultra. Omdat niet elke aanbieder hetzelfde voordeel biedt, zetten we hieronder overzichtelijk op een rij waar je het beste terechtkunt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy S26 Ultra haal je alleen deze week nog extra voordelig in huis

Black Friday vindt aankomende 27 november plaats, wat betekent dat dit de laatste week is waarin je deze deals kunt scoren. Ook de Samsung Galaxy S26 Ultra is nu extra voordelig te verkrijgen, terwijl de adviesprijs van het toestel op 1549 euro ligt. Als je het toestel nu wilt aanschaffen, kun je bij verschillende providers gratis extra’s ontvangen zoals een Galaxy Watch 8 of een Galaxy Tab A11+.

Wil je kijken naar de voordeligste prijs, dan kun je het toestel nu bij Odido in combinatie met Mobiel.nl voor 679 euro aanschaffen. Wil je het toestel liever los aanschaffen, dan kun je deze momenteel het voordeligst verkrijgen bij Proshop voor € 969,-.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontvang een gratis Galaxy Tab A11+ of Galaxy Watch 8

Wil je de Samsung Galaxy S26 Ultra direct bestellen bij een provider, dan kun je nu het beste terecht bij Odido. Hier ontvang je een directe toestelkorting van 553 euro, waardoor je nog maar 996 euro kwijt bent en ook nog een Samsung Galaxy Watch 8 cadeau krijgt.

Ook kun je ervoor kiezen om voor KPN of Vodafone te gaan, want bij beide providers ontvang je een gratis Samsung Galaxy Tab A11+ als je nu de telefoon aanschaft. Als je al een abonnement van een van deze providers in huis hebt, kom je in aanmerking voor klantvoordeel. Zo kun je korting ontvangen op je maandbedrag of bijvoorbeeld extra’s krijgen zoals meer data of gratis streamingdiensten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben nog voordeliger uit via een webwinkel

Als je de laagste prijs voor de Galaxy S26 Ultra wilt betalen, dan kun je deze het beste aanschaffen in combinatie met een abonnement. Je bent ook hier het voordeligst uit als je voor Odido kiest bij Mobiel.nl, want je betaalt hier nu 679 euro voor het toestel. Wil je liever voor een kleiner abonnement gaan van 10GB, dan ben je het voordeligst uit bij Simyo waar je nu 913 euro kwijt bent via Belsimpel.

Ben je al klant bij Vodafone, dan kun je het toestel nu bij Belsimpel aanschaffen voor 762 euro. Dit kan vooral voordelig uitpakken als je al klant bij Vodafone zelf bent, omdat je hierdoor extra voordeel krijgt waaronder een dubbele databundel en maandelijkse korting op je factuur. Wil je gebruikmaken van het klantvoordeel van KPN, dan ben je nu 792 euro kwijt via Belsimpel. Hier ontvang je extra korting op je factuur en kun je kiezen voor een gratis streamingdienst zoals Netflix of ESPN Compleet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy S26 Ultra als los toestel aanschaffen

Wil je het toestel los aanschaffen? Ook dan zijn er nu verschillende directe toestelkortingen beschikbaar, waardoor je deze nu extra voordelig in huis haalt.

Zakelijk de Samsung Galaxy S26 Ultra gebruiken

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal minder kwijt bent voor je smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles wat je wil weten over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Je kiest voor de Samsung Galaxy S26 Ultra als je op zoek bent naar de krachtigste hardware en nieuwste software van Samsung. Voor de adviesprijs van 1549 euro ontvang je een grote telefoon met een 6,9 inch-scherm en een ingebouwde S Pen in de behuizing. Dit toestel is bovendien de eerste smartphone die beschikt over een ingebouwd privacyscherm. Hiermee voorkom je dat pottenkijkers vanaf de zijkant kunnen meelezen op je display.

Daarnaast beschikt de S26 Ultra over een uitgebreid camerasysteem, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en een telelens. Met die telelens zoom je tot vijf keer in zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Verder inzoomen is natuurlijk ook mogelijk, al gebeurt dat digitaal waardoor je wel detail inlevert op je uiteindelijke foto.

Na het maken van een opname gebruik je Galaxy AI om je beeldmateriaal achteraf te bewerken. Zo gum je eenvoudig ongewenste objecten uit de achtergrond weg of pas je de sfeer aan van een grijze naar een zonnige dag!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste techdeals direct op WhatsApp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wil missen!