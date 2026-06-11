Zo krijg je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Tab A11+ (ADV)

Voor wie aan het twijfelen is over de Samsung Galaxy S26 Ultra, is er nu een goede actie te vinden. Tijdelijk ontvang je bij KPN een gratis Samsung-tablet bij je aankoop. We vertellen je alles over deze aanbieding.

Hier scoor je een gratis Samsung Galaxy Tab A11+

De Galaxy S26-serie is Samsungs nieuwste aanwinst in zijn smartphone line-up. Het zijn high-end toestellen met een relatief hoog prijskaartje. Dan is het natuurlijk fijn als je één van deze smartphones met een goede aanbieding kan scoren.

Bij KPN ontvang je bij de gehele Galaxy S26-serie momenteel een gratis Galaxy Tab A11 Plus én de telefoons zijn ook nog eens extra voordelig geprijsd. We vertellen je er alles over.

Dit is de Samsung Galaxy S26 Ultra: privacy tot de max

Kies je voor de Samsung Galaxy S26 Ultra, dan haal je het beste van het beste in huis. Het is een flink toestel met een schermafmeting van maar liefst 6,9 inch. Dat scherm heeft overigens een vernieuwende feature, want het beschikt over een zogenaamd Privacy Display.

Daarmee zorg je ervoor dat er geen pottenkijkers met je mee kunnen kijken. Jij ziet alles haarscherp, maar kijk je van de zijkant, dan is het beeld zwart. Tof is dat je kan instellen dat dit alleen bij bepaalde apps gebeurt of alleen bij je binnenkomende meldingen.

Daarnaast maak je de fraaiste foto’s met de Samsung Galaxy S26 Ultra. De hoofdcamera heeft een maximale resolutie van maar liefst 200 megapixel. Bovendien is er een zoomlens, waarmee je jouw onderwerp tot vijf keer dichterbij haalt zonder dat er scherpte verloren gaat. Nog verder zoomen kan ook, maar dan lever je wel wat in op kwaliteit. Dit ziet er tot ongeveer 20 keer nog goed uit.

Na het schieten van je kiekje gebruik je Galaxy AI om je foto te perfectioneren. Verwijder photobombers of verander de boze wolken naar een stralend zonnige middag. Circle to Search is ook weer aanwezig, waarbij je een cirkeltje tekent op je scherm waarna Google direct voor je op zoek gaat naar informatie.

Samsung Galaxy S26 Ultra van 1499 euro voor 1152 euro (en gratis Galaxy Tab A11+)

Tijdelijk ontvang je van KPN een gratis Samsung Galaxy Tab A11+ als je een telefoon uit de Galaxy S26-serie bestelt en dus ook bij de S26 Ultra. Voor de smartphone betaal je overigens niet de adviesprijs van 1499 euro, maar 1152 euro.

Heb je thuis al een abonnement op vast internet van KPN? Dan profiteer je van klantvoordeel. Dit loopt op tot maar liefst 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Daarnaast krijg je dubbele data, een gratis tv-pakket en kies je tussen gratis Netflix of ESPN Compleet.

Ook Samsung Galaxy S26 (Plus) met gratis tablet

Vind je al die geavanceerde functies van de Galaxy S26 Ultra niet nodig, dan zijn er nog twee opties waaruit je kan kiezen: de reguliere Galaxy S26 en de grotere Galaxy S26 Plus. Deze twee verschillen vrijwel alleen op het gebied van formaat. De Galaxy S26 is een compact model met een scherm van 6,3 inch en de Galaxy S26 Plus meet 6,7 inch.

In een grotere smartphone past ook een grotere batterij. Daarom is de Galaxy S26 Plus de beste keuze als de accuduur een belangrijke factor voor je is. Bovendien laadt de smartphone sneller op.

Ook bij deze twee ontvang je bij KPN een gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Voor de Galaxy S26 betaal je bij de provider geen 999 euro, maar 696 euro. De Galaxy S26 Plus kost je 1152 euro in plaats van 1249 euro.