Waarom de Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) beter is dan een tablet (ADV)

Samsung presenteerde onlangs de gloednieuwe Galaxy Z-serie. Daarin zijn twee toestellen zo groot open te klappen als een mini-tablet. We vertellen je waarom je beter voor de Galaxy Z Fold 8 of Fold 8 Ultra kan kiezen dan een nieuwe tablet.

Nieuw bij Vodafone: Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra)

Op 22 juli kwam Samsung met de Galaxy Z-serie. Daarin is nu ook een nieuwe naam te vinden: de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dit is de opvolger voor de Galaxy Z Fold 7 en de reguliere Galaxy Z Fold 8 heeft een nieuw ontwerp. Beide vouw je open tot een kleine tablet. In dit artikel vertellen we je alles over waarom je beter voor één van deze twee kiest dan voor een nieuwe tablet.

Tijdelijk haal je beide foldables in huis bij Vodafone met wel 990 euro korting. Dit is nog geldig tot en met 23 augustus en is als volgt opgebouwd:

250 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert bij aankoop van de Galaxy Z Fold 8 of Fold 8 Ultra. Bij de Galaxy Z Flip 8 is dit 200 euro (welke telefoon je inruilt, maakt hierbij niet uit);

als je een oude telefoon inlevert bij aankoop van de Galaxy Z Fold 8 of Fold 8 Ultra. Bij de Galaxy Z Flip 8 is dit 200 euro (welke telefoon je inruilt, maakt hierbij niet uit); Tot 500 euro inruilwaarde voor je oude telefoon . Dit is gebaseerd op de Samsung Galaxy S25 Ultra met 1TB aan opslagruimte;

. Dit is gebaseerd op de Samsung Galaxy S25 Ultra met 1TB aan opslagruimte; Tot 240 euro korting als je Vodafone combineert met Internet van Ziggo (10 euro per maand).

1. Een tablet die in je tas past

Soms is het net even wat handiger om een groot scherm bij de hand te hebben, maar daar heb je niet altijd de ruimte voor in je tas. Iedereen heeft wél een telefoon bij zich en hoe fijn is het als deze dan een groot scherm heeft?

Zowel de Galaxy Z Fold 8 als de Fold 8 Ultra zien er in eerste instantie uit als een normale telefoon. Daarbij heeft de Galaxy Z Fold 8 het perfecte schermformaat voor sociale media en al je andere content. Vouw je de twee open, dan heb je een mini-tablet in handen.

Met de Galaxy Z Fold 8 heb je de beschikking over een 7,6 inch-scherm en bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra is dat zelfs 8 inch. Daar heb je genoeg ruimte om te multitasken of een video op groot scherm te bekijken.

2. Véél betere camera’s

Op een tablet zit doorgaans een enkele camera aan de achterkant en een selfielens, maar die zijn vaak niet van de allerbeste kwaliteit. Die van de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra wél. Vooral deze laatste, want het Ultra-model is uitgerust met een 200 megapixel-hoofdcamera.

Daarnaast heeft hij een telelens, waarmee je jouw onderwerp tot drie keer dichterbij haalt zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. De reguliere Galaxy Z Fold 8 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, waar je ook zeker uitstekende foto’s mee maakt. Hier is een zoomlens afwezig, maar digitaal inzoomen kan uiteraard wel.

3. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra lichter dan ooit

Het gemiddelde gewicht van een tablet van 8 inch is 300 gram en van een apparaat met een afmeting van 10 tot 11 inch is zelfs ongeveer een halve kilo. Ga je echter voor één van de gloednieuwe vouwtelefoons van Samsung, dan is dat aanzienlijk lichter.

De foldables die Samsung dit jaar heeft uitgebracht zijn zelfs de lichtste in deze lijn ooit. Kies je voor de Galaxy Z Fold 8, dan heb je een telefoon van maar 201 gram in handen. Past de Galaxy Z Fold 8 Ultra beter bij je, dan weegt deze ook maar 215 gram. Heb je het liefste een groot scherm maar geen zin of kracht om een zwaar apparaat vast te moeten houden, dan zijn één van deze twee smartphones een goede optie.

Tijdelijk tot 990 euro extra voordeel

Of het nou de Samsung Galaxy Z Fold 8 of Galaxy Z Fold 8 Ultra wordt, beide toestellen haal je met tot wel 990 euro extra voordeel in huis. Beide telefoons zijn al goedkoper bij Vodafone in vergelijking met een los toestel, maar al helemaal als je ook je oude telefoon inruilt.

Tot en met 23 augustus ontvang je maar liefst 2250 euro extra inruilwaarde. Dit komt bovenop het bedrag dat deze oude telefoon nog waard is. Zou dit bijvoorbeeld de Galaxy S25 Ultra zijn met 1TB aan opslagruimte, dan krijg je hier tot 500 euro voor. Bovendien krijg je 60 euro korting als je kiest voor Unlimited Max en nog eens 240 euro korting als je ook internet van Ziggo hebt.