Dit is hoe je minder betaalt voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) (ADV)

Toe aan een nieuwe smartphone, maar vind je een tablet ook wel interessant? Dan is een foldable misschien wel een goede keuze. Samsung heeft onlangs de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en de Galaxy Z Flip 8 aangekondigd mét een goede aanbieding bij Vodafone. We vertellen je er alles over.

Nieuw bij Vodafone: Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra)

Samsung presenteerde tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in juli nieuwe telefoons. Het gaat om de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en de Galaxy Z Flip 8. Deze zijn ieder sterk op hun eigen manier. Welke het beste bij jou past, leggen we je hieronder uit.

Tijdelijk haal je deze gloednieuwe toestellen extra voordelig in huis bij Vodafone. Kies je voor één van deze drie vouwtelefoons, dan ontvang je nog tot en met 23 augustus tot 990 euro aan inruilvoordeel. Dit is als volgt opgebouwd:

250 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert bij aankoop van de Galaxy Z Fold 8 of Fold 8 Ultra. Bij de Galaxy Z Flip 8 is dit 200 euro (welke telefoon je inruilt, maakt hierbij niet uit);

als je een oude telefoon inlevert bij aankoop van de Galaxy Z Fold 8 of Fold 8 Ultra. Bij de Galaxy Z Flip 8 is dit 200 euro (welke telefoon je inruilt, maakt hierbij niet uit); Tot 500 euro inruilwaarde voor je oude telefoon . Dit is gebaseerd op de Samsung Galaxy S25 Ultra met 1TB aan opslagruimte;

. Dit is gebaseerd op de Samsung Galaxy S25 Ultra met 1TB aan opslagruimte; Tot 240 euro korting als je Vodafone combineert met Internet van Ziggo (10 euro per maand).

Samsung Galaxy Z Fold 8: nieuw ontwerp perfect voor content

De Samsung Galaxy Z Fold 8 klinkt niet nieuw, maar toch heeft hij een volledig nieuw ontwerp. Hij is compacter dan de Galaxy Z Fold 8 Ultra en heeft het perfecte formaat voor content op sociale media. Dichtgeklapt heb je een scherm van 5,5 inch en daardoor is hij compact genoeg om in je broekzak te kunnen doen.

Vouw je het scherm open, dan heb je de beschikking over een scherm van 7,6 inch. Aan de binnenkant is hij voorzien van een krachtige processor: de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Daardoor is hij volledig geoptimaliseerd voor alle functies van Samsung en gaat hij zuinig met de accu om.

Voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 betaal je normaal gezien een adviesprijs van 1999 euro, maar bij Vodafone betaal je altijd 1608 euro voor de telefoon. Bovendien ontvang je 250 euro inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert. Dit komt bovenop de waarde die je toestel nog waard is. Heb je thuis internet van Ziggo? Dan krijg je ook tot 10 euro korting per maand op je Vodafone-abonnement.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: nieuwe naam en krachtiger dan ooit

Heb je liever veel ruimte om te multitasken? Dan kies je voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Deze ziet er op het eerste oog uit als een normale smartphone, maar vouw je hem open dan heb je een mini-tablet tot je beschikking met een schermafmeting van 8 inch.

Wat handig is aan de Galaxy Z Fold 8 Ultra is, is dat je twee apps naast elkaar opent. Daarnaast krijg je een indrukwekkende 200 megapixel-hoofdcamera en een telelens. Deze kan je onderwerp tot wel drie keer dichterbij halen zonder dat er iets van de kwaliteit verloren gaat.

Samsung heeft de adviesprijs op 2199 euro gelegd, maar bij Vodafone haal je hem al in huis voor 1848 euro. Bovendien profiteer je nog tot en met 23 augustus van een aanbieding, waardoor je flink goedkoper uit bent. Zo krijg je 250 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert.

Welke dat is, maakt hierbij niet uit. Zou dit een Samsung Galaxy S25 Ultra zijn met 1TB, dan krijg je hier bijvoorbeeld tot 500 euro voor. Dit is natuurlijk afhankelijk van de staat waarin dit toestel zich verkeerd. Ben je ook Ziggo-klant, dan krijg je daarnaast ook tot 10 euro korting per maand op je abonnement.

Bespaar ook tot 940 euro op de Galaxy Z Flip 8

Tegelijkertijd met de Galaxy Z Fold 8 (Ultra) werd de Galaxy Z Flip 8 aangekondigd. Ook deze is bij Vodafone extra voordelig te bestellen. Deze vouwtelefoon heeft een adviesprijs van 1199 euro, maar bij de provider betaal je 888 euro. Ruil je een oude telefoon in, dan ontvang je 200 euro korting ongeacht het model die je inlevert.

Heb je thuis ook Ziggo op je adres? Dan krijg je ook nog eens tot 10 euro korting per maand op je abonnement en maandelijks tot 10 euro korting per maand op je vaste internet. Geen Ziggo-klant, maar ben je wel jonger dan 28 jaar? Dan ontvang je ook tot 10 euro korting per maand op je abonnement.