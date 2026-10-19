Deze populaire Sennheiser-koptelefoon is nu ruim 200 euro goedkoper via een onverwachte omweg

Zoek jij nog een hoogwaardige koptelefoon met topklasse ruisonderdrukking? Via een slimme sim only-hack pak je alleen vandaag meer dan 200 euro korting op een populair model van Sennheiser. Ook als je geen nieuw abonnement nodig hebt, is deze slimme rekensom veruit de goedkoopste optie.

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Met deze rekensom bespaar jij honderden euro’s op deze koptelefoon

We hebben een interessante deal voor je gevonden die alleen vandaag geldig is. Het gaat om de Magic Monday-deal van Belsimpel, waarbij je bij het afsluiten van een tweejarig Lebara sim only-abonnement een gratis Sennheiser Momentum 4 Wireless-koptelefoon ter waarde van 369,90 euro (adviesprijs) ontvangt. Het meest opvallende aan deze aanbieding is dat de totale abonnementskosten ruim onder de reguliere winkelwaarde van de koptelefoon liggen. Hierdoor pak je via een slimme omweg een scherpe korting mee op deze hoogwaardige koptelefoon.

Je ontvangt de koptelefoon bij elke databundel vanaf 10 GB. Kijk je naar het voordeligste pakket met 10 GB data en 250 belminuten, dan betaal je de eerste zes maanden 4 euro per maand en daarna 8 euro per maand. Berekend over de gehele periode van twee jaar kost de aansluiting je in totaal slechts 168 euro. Aangezien de koptelefoon nu € 178,99 bij Amazon kost, ben je via deze sim only-hack gegarandeerd tientallen euro’s voordeliger uit. Zelfs als je de simkaart helemaal niet gebruikt en in een lade laat liggen, ben je dus voordeliger uit dan bij een losse aanschaf in de winkel.

Heb je wel interesse om de simkaart daadwerkelijk in gebruik te nemen voor je smartphone, dan hebben we de beste bundelopties hieronder voor je uitgelicht.

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De beste bundel deals op een rij

Wil je de simkaart daadwerkelijk gaan gebruiken, dan kun je bij een tweejarig pakket kiezen uit verschillende databundels. Bij alle opties vanaf 10 GB ontvang je de Sennheiser Momentum 4 ter waarde van 369,90 euro er gratis bij:

Vooral de variant met 40 GB data springt eruit als de beste deal. Je pakt hierbij een heel jaar lang korting voor 3,30 euro p/m, waardoor je over twee jaar gerekend slechts 3,60 euro meer kwijt bent dan bij het 10 GB-pakket, terwijl je wel vier keer zoveel data krijgt. Dit maakt deze bundel veruit de meest voordelige optie

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Wat maakt de Sennheiser Momentum 4 een aanrader?

De Sennheiser Momentum 4 Wireless biedt opvallend veel luistercomfort en gebruiksgemak. Een van de grootste pluspunten is de lange accuduur van 60 uur op een enkele lading. Is de batterij toch bijna leeg, dan laad je hem dankzij de snellaadfunctie via de usb-c-kabel snel weer op. Bovendien past de geavanceerde ruisonderdrukking het geluid automatisch aan je omgeving aan, terwijl je met de transparantiemodus omgevingsgeluid opvangt zonder de koptelefoon af te hoeven zetten.

Ook de bediening is heel praktisch ingericht. Slimme functies anticiperen op jouw gebruik, zo pauzeert en hervat de muziek automatisch wanneer je de headset afzet of weer opzet. Met de aanraakinterface op de rechteroorschelp schakel je eenvoudig tussen muziek, inkomende oproepen en de spraak assistent.

Zijn er ook minpunten om rekening mee te houden? Het ontwerp van de Momentum 4 is gestroomlijnd en comfortabel, maar hij is niet volledig op te vouwen zoals sommige concurrenten van Sony of Bose dat wel kunnen. Zoek je puur een hele compacte reiskoptelefoon die in je jaszak past, dan is dit wellicht niet de beste optie voor jou. Zoek je echter uitstekende geluidskwaliteit en een extreem lange batterijduur, dan ben je bij dit model wel degelijk aan het juiste adres