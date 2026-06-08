Onbeperkt internet sim only van Vodafone met 150 euro korting: alleen vandaag

Het is weer maandag en dat betekent dat er een Magic Monday-aanbieding bij Belsimpel klaarstaat. Alleen vandaag sluit je een sim only van Vodafone af en krijgt cashback. Hoeveel dat precies is, hangt af van de bundel die je kiest.

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Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel een aanbieding voor je die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een hoge korting op een populaire smartphone, de andere keer een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag ontvang je cashback als je voor een sim only van Vodafone kiest. Bij 15GB is dit 75 euro, bij 30GB 100 euro en als je voor onbeperkt data kiest zelfs 150 euro. Zou je deze laatste bundel kiezen, dan betaal je voor onbeperkt internet maar 21,25 euro per maand in plaats van 27,50 euro.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 8 juni 2026. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

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Deze bundels doen mee met de Magic Monday-actie

Alleen vandaag krijg je dus de cashback op Vodafone-abonnementen vanaf 15GB. We zetten hieronder de prijzen die je betaalt op een rij, als je de cashback meeneemt. We berekenen dit overigens als volgt:

24 maanden x 27,50 euro = 660 euro

660 euro – 150 euro cashback = 510 euro

510 euro / 24 maanden = 21,25 euro

Bundel Actieprijs p/m Normale prijs p/m 15GB €16,88 p/m €20,- p/m 30GB €20,33 p/m €24,50 p/m Onbeperkt internet €21,25 p/m €27,50 p/m

Bij bovenstaande bundels krijg je 150 belminuten en onbeperkte sms’jes per maand en een hoge internetsnelheid van maar liefst 1Gbit/s. Wil je onbeperkt bellen, dan betaal je 2,50 euro per maand meer.

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Nieuw voor klanten van Vodafone: tot 20 euro korting per maand

VodafoneZiggo heeft vandaag het klantvoordeel aangepast. Nieuwe klanten die zowel een mobiel als vast internetabonnement hebben, krijg nu meer voordeel. Zo ontvang je nu 10 euro korting per maand op je mobiele abonnement, maar ook nog eens 10 euro korting per maand op je vaste internet. Kies je voor 15GB of 30GB, dan krijg je ook nog eens dubbele data.