Is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ een goede thuisbatterij? Dit zeggen drie testers

Begin juni waren we op zoek naar drie mensen die voor ons de Zendure SolarFlow 2400 AC+-thuisbatterij zouden testen. Ondertussen zijn we twee maanden verder, dus is het tijd om erachter te komen wat de ervaringen waren. Lees je mee?

Zendure SolarFlow 2400 AC+: dit vinden drie trouwe lezers

Let op: dit testpanel is gesponsord door Zendure en de SolarFlow 2400 AC+ is gratis naar de testers opgestuurd, maar ze worden aangespoord om eerlijk te zijn. Zowel de positieve als negatieve kanten van de thuisbatterij zullen daardoor uitgelicht worden.

Zo nu en dan zijn er leuke winacties op onze site te vinden en soms is dit een testpanel. Van Zendure mochten we (samen met iPhoned.nl) in juni drie lezers aanwijzen die de SolarFlow 2400 AC+ (t.w.v. 1089 euro), een plug&play-thuisbatterij, opgestuurd kregen. Zij hebben hun ervaringen met ons gedeeld en deze lees je in dit artikel uitgebreid terug.

Voor het volledige plaatje zetten we hieronder de situatie waarin de testers de thuisbatterij hebben geprobeerd op een rijtje:

Marco woont met zijn vrouw en twee kinderen in een rijtjeshuis en heeft 8 zonnepanelen op zijn dak. Zij hebben een jaarlijks verbruik van minder dan 2000 kWh en een variabel energiecontract bij Eneco;

Kevin woont met zijn gezien van vier in een vrijstaand huis en heeft 15 zonnepanelen op zijn dak. Het jaarlijkse verbruik is ongeveer 5600 kWh. Zij hebben een dynamisch contract bij Zonneplan;

Vincent woont alleen in zijn tussenwoning met 6 zonnepanelen op zijn dak. Hij gebruikt zelf ongeveer 2100 kWh per jaar aan stroom en hij heeft een dynamisch energiecontract ook bij Zonneplan.

Eerste indruk: compact, netjes afgewerkt en mordern

Over de eerste indruk zijn de drie het eens: de Zendure SolarFlow is compacter dan verwacht. Marco geeft aan dat de doos netjes ingepakt was en de P1-meter, die ook bij het testpanel hoorde, op dezelfde dag geleverd werd. “Op basis van de foto’s had ik een aanzienlijk groter apparaat verwacht”, zegt hij.

Kevin voegt hieraan toe dat het apparaat netjes verpakt is, en na het uitpakken er minimalistisch en strak uitziet. Naast de aansluiting voor de kabel waarmee je de batterij op het stopcontact aansluit, heeft ‘ie een zogenaamd off-grid stopcontact. Zou de stroom uitvallen dan schakelt de SolarFlow 2400 AC+ over op voeding vanuit de batterij. Voor op de batterij zit een display met een enkele knop.

Uiteindelijk heeft Marco de thuisbatterij een mooi plekje op zijn zolder gegeven, maar dit had ook op veel andere plekken in zijn huis gekund zegt hij. Dat komt doordat hij lekker compact is.

Foto van Kevin

Installatie had wat haken en ogen

Dan de installatie, waar eigenlijk alle drie de testers tegen problemen aanliepen. Het plug&play-gedeelte gaat soepel: “Het is letterlijk zo makkelijk: stekker in het stopcontact, P1-meter aansluiten en de app downloaden”, aldus Marco. Volgens hem begeleiden de handleiding en app je stap voor stap door het installatieproces. Ook Kevin zegt dat het aanmaken van een account en het toevoegen van de thuisbatterij eenvoudig ging.

Hier diende het eerste probleem zich echter ook aan. Kevin zag dat de indicator op de batterij rood knipperde en hij kreeg een foutmelding in de app. Ook bij Marco verliep dit niet vlekkeloos, maar zodra hij van stopcontact wisselde werd de verbinding meteen gemaakt.

Foto van Vincent

Kevin geeft aan dat hij in een huis uit 1970 woont, waardoor niet alle stopcontacten geaard zijn. Hij had de thuisbatterij op één van deze ongeaarde stroompunten aangesloten en dat ging natuurlijk niet. Zodra hij de accu had verplaatst naar een geaard stopcontact ging het direct goed. Waarschijnlijk was dit ook het probleem bij Marco.

Ook Vincent geeft aan dat de installatie gelukkig vrij simpel was: “Letterlijk uitpakken, stekker in het stopcontact en klaar”. Hij liep tegen een probleem aan met de P1-meter. Hij heeft een dynamisch contract en had al een P1-meter, die niet gekoppeld kon worden met de app van Zendure.

De passieve splitter die hij had gaf niet genoeg energie voor beide meters en de Zendure P1-meter had een apart stopcontact nodig, terwijl dat bij zijn andere meter niet het geval was. Hij heeft een actieve splitter aangeschaft, waarna beide meters tegelijk konden draaien.

Ook goed om te vermelden is, dat Vincent de SolarFlow 2400 AC+ op een eigen stroomgroep heeft aangesloten en ook Kevin heeft dit op een later moment tijdens het testen gedaan. Zou je dit niet doen, dan kan de batterij op- en ontladen tot maximaal 800 Watt. Op een eigen stroomgroep kan hij wel tot 2,4 kWh gaan.

Verschillende modi: voor ieder wat wils

De SolarFlow 2400 AC+ beschikt over vier verschillende modi. Zet je hem op de “Eigen verbruikmodus”, dan zorgt de batterij ervoor dat het gebruik van je eigen zonnestroom gemaximaliseerd wordt. Ga je voor de “Automodus”, dan probeert het systeem het stroomverbruik van het huishouden zo goed mogelijk te volgen en houdt ‘ie rekening met stroomtarieven. Met de “Aangepaste modus” krijg je de mogelijkheid om zelf in te stellen op welke vaste tijden de batterij moet opladen en weer ontladen.

Foto van Kevin

Marco koos ervoor om de eerste twee weken gebruik te maken van de “Eigen verbruikmodus” en daarna over te stappen op de “automodus”. Hij zegt hierover dat hij het nog best lastig vond om de verschillen tussen de verschillende modi te vertalen. Gedurende de eerste dagen keek hij regelmatig in de app om te zien wat hij aan stroomverbruik had en wat de batterij aan het doen was. De andere twee testers kozen voor de AI-modus, waarover meer in het kopje hieronder.

Als ander groot voordeel van de Zendure SolarFlow 2400 AC+ noemt Kevin dat er volledige integratie is voor Home Assistant. Mochten de geïntegreerde modi je niet bevallen, kan je er altijd voor kiezen om een eigen aansturing te verzorgen. Hij heeft gebruik gemaakt van de integratie van een Nederlandse ontwikkelaar (Gielz1986). “Die is zó goed, dat ik durf te beweren dat deze integratie alleen genoeg reden is om een Zendure SolarFlow 2400 AC+ aan te schaffen”. Deze beschikt over uitgebreide dashboards en maar liefst tien modi.

Kevin zelf heeft gekozen voor de dynamische nul-op-de-meter-modus. Deze houdt rekening met de opbrengst van je zonnepanelen en de stroomprijs. “De batterij laadt op bij zonneopbrengst boven een door jezelf ingevulde grens. Als er te weinig opbrengst is, laadt de batterij tijdens een door jezelf ingevuld aantal uren als de stroom goedkoop is. Hij ontlaadt uiteindelijk door 0 op de meter te houden als de stroom hoog is.”

AI kan nog bijleren

Zowel Kevin als Vincent kozen ervoor om de thuisbatterij op de zogenaamde “Zenki-modus” te laten draaien. Dit wil zeggen dat het systeem met kunstmatige intelligentie op basis van weersverwachtingen, historisch verbruik en dynamische energietarieven zo efficiënt mogelijk zal laden en ontladen.

Om dit systeem goed te laten werken, moet je weten wat de dynamische tarieven zijn en kies je jouw energieleverancier. Vervolgens vul je in hoeveel toeslag en BTW erbij komt. Kevin heeft Zonneplan en vond het wat lastig om dit te vinden, maar na wat Googlen had hij de toeslag gevonden en de BTW erbij geteld. De bedragen zijn al inclusief BTW, maar in de app moet je los het BTW-bedrag invullen, vertelt hij.

Dit komt omdat over het kale dynamische tarief ook nog BTW wordt gerekend. Om te voorkomen dat er dubbel BTW wordt geteld gebruikte hij de volgende rekensom: toeslag + energiebelasting – 21%. De uitkomt hiervan vul je in bij €/kWh. “Nadat je dit opgeslagen hebt, zie je een mooie lijst van tarieven per kwartier en die corresponderen met de tarieven in de app van je energieleverancier”.

Daarnaast vond Vincent het instellen van de Zenki-modus nog wat onduidelijk gaan. Hij geeft aan dat hij niet goed begreep wat er moest gebeuren en in welke volgorde. Achteraf bleek dat hij zijn energiemanagement-systeem toestemming moest geven om het apparaat te beheren. Ook zegt hij over de Zenki-modus: “De AI ging op vreemde momenten de batterij opladen, terwijl de zonnepanelen ruim voldoende zouden hebben opgeleverd om de batterij te vullen. Daardoor werd alsnog de helft van de opbrengst teruggeleverd.”

“Zoals altijd met slimme en AI-gestuurde modi, heeft het systeem een tijdje nodig om te leren”, zegt Kevin. Beetje bij beetje zag hij bewijs verschijnen dat het wel degelijk werkt. Bij “Voorspelling en beoordeling” zag hij precies wat de SolarFlow 2400 AC+ de komende 24 uur van plan is op basis van alle info. “Als je dit afzet tegen de tarieven op die dag, je verbruikspatroon en het weer, zie je dat dit een behoorlijk slimme modus is.”

Screenshot verbruik Marco Screenshot op- en ontladen Marco Screenshot opbrengst Vincent

App heeft ook wat verbeterpunten

Het installeren van de app ging voor alle drie verder vlekkeloos. Marco en Kevin geven aan dat de app gebruiksvriendelijk werkt, maar Marco moest wel goed nadenken over wat hij precies in welk grafiekje kon aflezen. Het effect van bijvoorbeeld het aanzetten van de oven of wasmachine was direct zichtbaar in de app en hier kon hij het exacte stroomverbruik aflezen.

Over de inhoud van de app zijn ze echter nog niet geheel tevreden. Voor Vincent ontbreekt de mogelijkheid om de zonnepanelen te zien en hoeveel energie deze leveren, terwijl zijn andere P1-meter dit wel kan via de energiemanagement-app. Ook het instellen van de

Marco stemt hiermee in en zegt hierover: “Jammer is dat ik niet direct de opwek vanuit mijn zonnepannelen kan zien, waarschijnlijk omdat ik ze niet direct heb aangesloten op het Zendure-systeem en de P1-meter dit ook niet kan zien”.

Verder voegt Vincent nog toe dat bij firmware-updates dit best duidelijker naar voren mag komen, bijvoorbeeld met een melding bij het openen van de app. “Voor zover ik zie is dat nu alleen één klein icoontje.” Een andere oplossing zouden automatische updates kunnen zijn, zodat hij hier niet naar om hoeft te kijken.

Zo presteert de thuisbatterij in de praktijk

Marco leerde van het gebruik van de SolarFlow 2400 AC+ en het regelmatig checken van de Zendure-app, dat het vroeg in de ochtend aanzetten van de wasmachine om gebruik te maken van zonnestroom niet veel zin had.

Hij zag dat de thuisbatterij rond 10.30 uur begon met opladen en op een zonnige dag om 14.00 uur volledig was opgeladen. “In de avond begint de batterij rond 20.00 uur weer met ontladen zodra de tv, computers en verlichting aan gaan. In de ochtend was de batterij bij ons ontladen tot zo’n 10 tot 30 procent”.

Ook gedurende dag vond hij dat het goed te zien is hoe goed de batterij haar werk doet. Marco geeft nog aan de voordat zij in het bezit waren van een thuisbatterij zo veel mogelijk overdag hun apparaten gebruikten als de zon scheen. “Met de thuisbatterij merkte ik dat dit minder noodzakelijk werd, omdat overtollige zonnestroom werd opgeslagen voor later gebruik.”

Foto van Marco

Nu Kevin de thuisbatterij op een eigen stroomgroep heeft aangesloten, is de batterij op een zonnige dag ver voordat de goedkope stroomperiode begint al volgeladen. Hij merkte dat de SolarFlow 2400 AC+ als de stroom duur is ongeveer 2,5 uur 0 op de meter weet te houden.

Vincent is wat kritischer en zegt dat de SolarFlow 2400 AC+ zonder extra capaciteit niet rendabel is, omdat hij in de avond tijdens het tv-kijken of gamen vaak genoeg gebruikt om de batterij volledig leeg te maken. Hij moet vervolgens alsnog dure stroom inkomen als de batterij op basis van de Zenki-modus besluit ook stroom te verkopen. In zijn dagelijkse gebruik heeft hij verder niets aangepast, waarbij hij zoveel mogelijk overdag als hij thuiswerkt de wasmachine en vaatwasser gebruikt.

Eindoordeel: dit zijn de plus- en minpunten

Dan de hamvraag: zouden Vincent, Marco en Kevin de Zendure SolarFlow 2400 AC+ aanbevelen aan hun vrienden en familie? Vincent zegt hierover: “Ik vind het een mooie batterij die makkelijk te installeren is, maar zonder extra capaciteit betwijfel ik of het rendabel is. De app, en dan met name de AI, heeft nog wat verbeterpunten, is niet heel gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Ondanks dat zou ik het wel aanbevelen, vanwege de prijs en modulariteit van het systeem. Hij neemt zelf nog een uitbreiding, zodat er genoeg capaciteit is om ook te handelen.

Marco is positief verrast door de Zendure SolarFlow 2400 AC+: “Vooral de mogelijkheid om overtollige zonnestroom in de avond te gebruiken, levert voor ons gezin duidelijke voordelen op. Hoewel de app soms wat gewenning vraagt en de standaard ontlaadlimiet beperkingen kent, wegen deze punten voor mij niet op tegen de voordelen”.

Foto van Kevin

Hij zou de thuisbatterij van Zendure vooral aanbevelen aan huishoudens die hun eigen stroomverbruik willen verhogen zonder direct een ingewikkelde of dure installatie te laten uitvoeren. Hij geeft verder nog aan dat hij de verwachting heeft dat hij nagenoeg volledig onafhankelijk kan worden van energie vanuit het stroomnet en hij overweegt zeker om op korte termijn een uitbreidingsbatterij aan te schaffen.

Ook de verwachtingen van Kevin zijn waargemaakt en zelfs overtroffen, zegt hij. Hij had niet voor mogelijk gehouden dat het systeem 2,5 uur 0 op de meter kan houden, terwijl verschillende airco’s en een tv aanstaan. “Ik ben erg blij met de Zendure SolarFlow 2400 AC+ en ik ben dan ook van plan om voor het einde van het jaar twee extra uitbreidingsbatterijen aan te schaffen, zodat ik alle dure stroomuren kan afdekken met goedkope stroom of gratis zonnestroom”, aldus Kevin.