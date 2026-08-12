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Google Pixel 11 Pro Fold los toestel

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Los toestel
Google Pixel 11 Pro Fold
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  • 6 prijzen van 3 shops
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  • Laagste prijs € 1.999,00 bij Belsimpel
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Google Pixel 11 Pro Fold los het goedkoopst kan scoren. De Google Pixel 11 Pro Fold is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren groen en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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6 resultaten vanaf € 1.999,00
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Google Pixel 11 Pro Fold
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Google Pixel 11 Pro Fold
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Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
256 GB5G
€ 1.999,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
256 GB5G
€ 1.999,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9
Mobiel.nl
8d
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
256 GB5G
€ 1.999,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.8
Media Markt
?
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
512 GB5G
€ 2.129,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
512 GB5G
€ 2.129,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9
Mobiel.nl
8d
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
512 GB5G
€ 2.129,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.8
Media Markt
?

Google Pixel 11 Pro Fold los toestel: alle aanbiedingen op een rij

Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanbiedingen voor de Pixel 11 Pro Fold zonder abonnement. Gebruik de filters om jouw perfecte deal te vinden. Ons systeem haalt de laagste prijzen op bij de aanbieders, zo vind jij de beste prijs.

Waar is de Google Pixel 11 Pro Fold het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Pixel 11 Pro Fold aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.

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Kies je voor een los toestel of abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Pixel 11 Pro Fold in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Google Pixel 11 Pro Fold zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

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Google Pixel 11 Pro Fold Prijzen

128GB 256GB 512GB 1TB
Google Pixel 11 Pro Fold € 1.999,- € 2.129,-
Google Pixel 11 Pro XL € 1.399,- € 1.399,-
Google Pixel 11 Pro € 1.199,- € 1.199,-
Google Pixel 11 € 999,- € 1.129,-
Google Pixel 10a € 408,50 € 519,-
Google Pixel 10 € 545,90 € 649,-
Google Pixel 10 Pro € 749,- € 1.199,-
Google Pixel 10 Pro XL € 969,- € 1.119,95
Google Pixel 10 Pro Fold € 1.477,- € 1.599,- € 2.442,34
Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De keuze voor de juiste geheugenopslag hangt af van je gebruik. Als je veel foto’s en video’s maakt, kan 256 GB handig zijn, maar voor de gemiddelde gebruiker is 128 GB meestal al genoeg. Voor wie vaak grote bestanden opslaat of games speelt, is 512 GB een betere optie. Bedenk hoeveel opslagruimte je nu nodig hebt en houd rekening met de toekomst!

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