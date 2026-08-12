Samsung Galaxy S26 nu tot €399 voordeel bij Odido

Bekijk actie

Google Pixel 11 Pro XL: los toestel

Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Google Pixel 11 Pro XL
1/4
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 6 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 1.399,00 bij Belsimpel
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Google Pixel 11 Pro XL los het goedkoopst kan scoren. De Google Pixel 11 Pro XL is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren donkergroen, lichtgroen, roze en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Levertijd
Filters
6 resultaten vanaf € 1.399,00
Gesponsord
Google Pixel 11 Pro XL
KPN
Tot €875 inruilvoordeel!
  • Extra voordeel als je thuis KPN hebt:
  • Tot €10 korting per maand
  • Dubbele data
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Google Pixel 11 Pro XL
Vodafone
Nú al vanaf €984
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Tot €20 korting per maand
  • Nú met €400,- extra inruilwaarde
Bekijk aanbieding
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
256 GB5G
€ 1.399,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
256 GB5G
€ 1.399,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9
Mobiel.nl
5d
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
512 GB5G
€ 1.399,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.8
Media Markt
?
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
256 GB5G
€ 1.399,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.8
Media Markt
?
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
512 GB5G
€ 1.529,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d
Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
512 GB5G
€ 1.529,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9
Mobiel.nl
5d

Google Pixel 11 Pro XL los toestel: vergelijk de beste prijzen en aanbiedingen

Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanbiedingen voor de Pixel 11 Pro XL zonder abonnement. Gebruik de filters om jouw perfecte deal te vinden. Ons systeem haalt de laagste prijzen op bij de aanbieders, zo vind jij de beste prijs.

Vergelijk alle Google Pixel 11 Pro XL aanbiedingen

We verzamelen op deze pagina de actuele prijzen van Nederlandse webshops. De goedkoopste aanbieding staat standaard bovenaan, zodat je direct ziet waar je het toestel voor de laagste prijs kunt bestellen.

Met de filters vergelijk je eenvoudig op opslagcapaciteit, kleur, garantie en aanbieder. Zo vind je snel de Google Pixel 11 Pro XL die het beste aansluit bij jouw wensen én budget. Omdat de prijzen regelmatig worden bijgewerkt, ben je altijd verzekerd van een actueel overzicht van de beste aanbiedingen.

Welke opslagcapaciteit kies je?

Gebruik je je smartphone vooral voor apps, berichten, sociale media en het maken van foto’s? Dan is de instapvariant voor veel gebruikers ruim voldoende. Bewaar je veel video’s, download je grote bestanden of wil je jarenlang vooruit zonder opslaggebrek, dan is een uitvoering met extra opslagruimte (512 GB) vaak de beste keuze.

Google Pixel 11 Pro XL los kopen of met abonnement?

Twijfel je tussen een los toestel of een abonnement? Welke keuze het voordeligst is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Koop je de Google Pixel 11 Pro XL als los toestel, dan kun je zelf een sim-only abonnement kiezen. Hierdoor profiteer je vaak van een groter aanbod en kun je eenvoudig overstappen naar een provider die het beste bij jouw bel- en dataverbruik past.

Kies je voor een abonnement waarbij je de smartphone in termijnen afbetaalt? Houd er dan rekening mee dat een toestelkrediet boven de € 250 kan leiden tot een BKR-registratie. Wil je dit voorkomen, dan kun je ervoor kiezen om de Google Pixel 11 Pro XL in één keer te betalen en deze te combineren met een sim-only abonnement.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren