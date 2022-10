Google Pixel 7 Pro kopen: hier vind je de beste prijs

Let op! De Google Pixel 7 Pro is nog niet aangekondigd, dat gebeurt pas op 6 oktober. Alle informatie op deze pagina is daarom gebaseerd op geruchten.

Als je de Google Pixel 7 Pro kopen wil, kun je het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Daardoor weet je zeker dat je de beste deal van dit moment vindt. Naast onze prijsvergelijker vind je ook nog wat basisinformatie over je nieuwe smartphone. Scroll dus snel naar boven als je graag wil bestellen of lees verder om meer te weten.

Voor wie is de Google Pixel 7 Pro kopen het meest geschikt?

De Google Pixel 7 Pro kopen is geschikt voor iemand die op zoek is naar een toptoestel met uitstekende specs. Het scherm van de Pro is groter dan bij het standaard model en de verversingssnelheid is 120Hz in plaats van 90. Met de nieuwe Tensor 2-chip met maar liefst 12 GB werkgeheugen kun je met gemak alle zware games vloeiend laten draaien.

Een Google Pixel 7 Pro kopen doe je dan ook als je je smartphone veel gebruikt, inclusief voor het kijken van video’s en misschien zelfs het spelen van games. Je hebt alles wat je nodig hebt tegen een competitieve prijs.

Een Google Pixel 7 Pro los toestel kopen of toch met abonnement?

De Google Pixel 7 Pro los toestel kopen kost natuurlijk iets meer omdat je te maken hebt met een high end smartphone. Dat geld moet je dus wel op je bankrekening hebben staan. In één keer een deukje slaan in je spaarrekening is vervelend, maar daarna zijn je maandelijkse lasten wel lager en dat is natuurlijk ook fijn. Bovendien kun je bij een Google Pixel 7 Pro los toestel nooit te maken krijgen met een BKR-registratie. Je gaat namelijk geen lening aan.

Met abonnement

Bij een Google Pixel 7 Pro met abonnement is het hele verhaal juist precies omgedraaid. Je hoeft dan niet meteen het hele bedrag af te tikken, maar betaalt het toestel af in maandelijkse termijnen. Daardoor houd je nu meer geld over voor andere leuke dingen, maar je maandlasten zijn dan wel hoger.

Ook krijg je wel te maken met een BKR-registratie. Dat is op zich niet zo erg, maar kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan een stuk minder lenen.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. De beste prijs heb je dus zo gevonden. Let er wel op dat dit dan ook altijd gaat om de versie met de minste opslaggeheugen en dergelijke.

Met de filteropties kun je het aanbod nog wat aanscherpen. Er zijn filters voor specifieke kleuren, opslagcapaciteit en meer. Door de filters te gebruiken zie je alleen nog het aanbod dat het meest interessant voor je is.

Klik op de aanbieding die jou het meeste aanspreekt en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je de Google Pixel 7 Pro kopen zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu voor de beste prijs!