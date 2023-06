Ben jij gek van sporten of gewoon op zoek naar een modern en slim horloge voor de tijd en app-meldingen? Bekijk dan eens de Huawei Band 8. Op deze pagina lees je alles over deze fitnesstracker.

Vernieuwd ontwerp en batterij

De Band 8 van Huawei is een fitnesstrackers en ziet er op het eerste ook ook uit als zo’n apparaatje. Zo heeft ‘ie een dun bandje en een smal, maar lang schermpje. Toch is ‘ie redelijk veranderd ten opzichte van zijn voorganger, de Huawei Band 7. Die had namelijk ronde zijkanten, waar deze Band 8 vlak afgewerkt is. Aan de zijkant vind je een knop voor verder besturing van de fitnesstracker.

Het slimme bandje is 5 ATM-gecertificeerd, wat betekent dat ‘ie tot 10 minuten achter elkaar, 50 meter diep onder water kan doorstaan. Een rondje wandelen door de regen is dus geen probleem. Ook het scherm – dat je bedient met aanrakingen – kan prima tegen water.

De Huawei Band 8 heeft een batterij die maximaal 14 dagen meegaat. Hoe intensiever je de tracker gebruikt, hoe sneller de batterij natuurlijk leeg gaat. Schakel je het always-on-display in, dan neemt de accuduur flink af, maar zie je wel altijd de tijd om je pols. Is de smartwatch leeg, dan laad je hem op met de bijgeleverde magnetische oplaadkabel.

Software en functies

De Band 8 heeft een beperkt aantal sensoren aan boord. Zo is er een optische hartslagmeter, versnellingsmeter en gyroscoop. Daarmee weet hij wel te registreren wanneer je een activiteit beoefent. Deze gegevens lees je af in de bijbehorende smartphone-app.

De Band 8 is natuurlijk ook te verbinden met Android-smartphone. Zo check je meldingen, zelfs wanneer je telefoon in je broekzak zit. Via je smartphone stel je ook in hoe de digitale wijzerplaat eruitziet en check je de laatste locatie van je Band als je hem verloren bent.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Band 8 is beschikbaar in meerdere kleuren, zodat er altijd wat voor je tussen zit. Op zoek naar de beste prijs, check dan onderstaande prijsvergelijker.