Google Pixel 10 vs Pixel 9: welk toestel heeft de betere camera’s?

Twijfel je tussen de Google Pixel 10 vs de Pixel 9 en ben je benieuwd naar de verschillen qua camera’s? We zetten ze voor je op een rij en geven ook een koopadvies.
Google Pixel 10 vs Pixel 9 camera’s
Jarenlang volgde Google deze strategie: normale Pixels hadden dezelfde hoofdcamera als de Pro-modellen plus een groothoeklens. Een telelens ontbrak altijd. Daar kwam bij de Pixel 10 verandering in. Die heeft wél een telelens, maar een minder goede hoofdcamera en groothoeklens dan de Pixel 9. We zetten de specificaties even voor je op een rij.
|Soort camera
|Pixel 10
|Pixel 9
|Hoofdcamera
|48 megapixel (1/2 inch-sensor)
|50 megapixel (1/1.31 inch-sensor)
|Groothoeklens
|13 megapixel (1/3.1 inch-sensor)
|48 megapixel (1/2.55 inch-sensor)
|Telelens
|10.8 megapixel (1/3.2 inch-sensor, 5x zoom)
|X
Welk toestel heeft nou betere camera’s, de Google Pixel 10 of de Pixel 9? Het antwoord op die vraag is lastig én afhankelijk van je voorkeuren. Zoom je graag in? Dan is de Pixel 10 een logische keuze. Door zijn telelens kun je het beeld optisch dichterbij halen. Dat kan met de Pixel 9 niet. Je zoomt dan digitaal in met de hoofdcamera, wat minder mooie foto’s oplevert.
Gebruik je vooral de hoofdcamera en de groothoeklens? Dan ben je met een Pixel 9 veel beter af. Dat toestel gebruikt grotere sensoren en schiet simpelweg scherpere platen, zeker bij minder goede lichtomstandigheden. Eenvoudig gezegd biedt de Pixel 10 dus meer mogelijkheden, maar de Pixel 9 meer kwaliteit.
Prijsverschil is klein
Er zijn naast de camera’s natuurlijk nog meer verschillen tussen de Google Pixel 10 en Pixel 9. We hebben ze in een ander artikel voor je op een rij gezet.
Ook de prijs is een factor als je twijfelt tussen de Google Pixel 10 vs de Pixel 9. Het verschil is echter niet zo groot. Voor de Pixel 10 ben je momenteel € 544,- kwijt. De oudere Pixel 9 kun je voor € 482,12 bestellen.
