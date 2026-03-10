Dit zijn 5 goede alternatieven voor de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a lijkt een prima middenklasser, maar er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. We hebben er vijf voor je verzameld en nemen hun belangrijkste eigenschappen met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a alternatieven

Zoals ieder jaar heeft Google een nieuwe midrange smartphone gelanceerd. De Pixel 10a lijkt sprekend op zijn voorganger. Ook aan de binnenkant zijn de verbeteringen op één hand te tellen. Dat is niet per se erg, maar er zijn zat alternatieven voor de Google Pixel 10a die misschien wel meer waar voor hun geld bieden. Met 549 euro is hij immers niet bepaald goedkoop. We hebben er vijf voor je verzameld.

1. Google Pixel 9a

Het meest logische alternatief is de Pixel 9a. Voor € 399,- koop je een smartphone die amper onderdoet voor zijn opvolger. Het 6,3 inch-oled-scherm is iets minder fel, maar we betwijfelen of je dat zult zien. De Tensor G4-chip is hetzelfde en dat geldt ook voor de 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. De accucapaciteit is met 5100 mAh eveneens gelijk. Ja, de Pixel 10a laadt iets sneller op, maar wereldschokkend is dat verschil niet.

Omdat de Pixel 9a een jaartje ouder is, krijg je ook een jaar minder lang ondersteuning. Toch rollen beveiligingspatches nog uit de lente van 2032. Voorlopig zit je dus prima. Hieronder vind je de beste deals van het moment als je tegelijk een abonnement afsluit.

Lees onze review van de Google Pixel 9a

2. Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 komt uit een andere prijscategorie dan de Pixel 10a. Omdat de Galaxy S26-serie nu verkrijgbaar is, is die prijs inmiddels echter flink gedaald. Voor € 642,- word je de eigenaar van dit high-end toestel.

De S25 is veel sneller dan de Pixel en heeft een mooi 6,2 inch-oled-scherm. Dankzij de dunnere randen is deze Samsung een stuk kleiner dan de 10a. Ook is hij slanker en lichter, waardoor hij lekkerder in de hand ligt.

De Galaxy S25 biedt met zijn telelens bovendien een completer camerasysteem dan de Pixel en krijgt nog zes jaar updates. Het enige echte nadeel is de batterij. Die is met 4000 mAh een stuk kleiner. De accuduur is dan ook minder goed dan die van de Pixel 10a. Met een abonnement bespaar je vaak nog meer op de aanschafprijs.

Lees onze review van de Samsung Galaxy S25

3. OnePlus 13R

Mag het van jou wel een maatje (of twee) groter? Dan is de OnePlus 13R ook een interessante optie. Ja, de camera’s zijn iets minder goed en ook het updatebeleid kan niet tippen aan dat van de Pixel 10a: je krijgt updates tot en met Android 19 en beveiligingspatches tot 2031. Dat is nog altijd redelijk. De AI-opties zijn wel beperkter dan bij Google.

Het 6,78 inch-oled-scherm is niettemin prachtig en de Snapdragon 8 Gen 3-chip komt tientallen procenten sneller uit de meeste test dan Google’s Tensor G4. Dankzij de enorme batterij van 6000 mAh kun je vaak wel twee dagen vooruit met dit toestel. Opladen gaat met 80 watt ook lekker snel, al ontbreekt de optie om draadloos op te laden.

De OnePlus 13R kost momenteel nog € 506,-.

Lees onze review van de OnePlus 13R

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Motorola Edge 60 Pro

Ook de Motorola Edge 60 Pro is met zijn 6,7 inch-oled-scherm een grote smartphone. Met € 349,- is hij een stuk goedkoper dan de Pixel 10a, maar de MediaTek Dimensity 8350 Extreme blijkt in de meeste benchmarks wel iets trager dan de Tensor G4. Op grafisch gebied presteert de Motorola juist iets beter.

Bovendien zit er een grote accu van 6000 mAh in het toestel, die je met 90 watt (of 15 watt draadloos) vele malen sneller oplaadt. Ook biedt Motorola drie prima camera’s, waaronder een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. We zeggen het nog maar een keer: die ontbreekt op de Pixel 10a.

Een duidelijk minpunt van deze Motorola is het updatebeleid. Je krijgt nog twee nieuwe versies van Android, versie 17 en 18. Beveiligingspatches mag je tot de lente van 2029 verwachten. Dat is vrij mager.

Lees onze review van de Motorola Edge 60 Pro

5. Google Pixel 10

We sluiten af met weer een toestel van Google zelf: de normale Pixel 10. Die heeft hetzelfde 6,3 inch-oled-scherm als de 10a, maar draait op een Tensor G5-chip, die ongeveer 25 procent sneller is dan de G4. Bovendien ziet het toestel er met zijn dunnere schermranden moderner uit.

Daarnaast heeft de Pixel 10 een 10,8 megapixel-telelens met 5x optische zoom, die de 10a moet missen. De 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens zijn identiek. De accu is met 4970 mAh marginaal kleiner, maar je laadt hem draadloos wel sneller op dan de Pixel 10a: 15 versus 10 watt. Bedraad halen beide telefoons 30 watt.

Je betaalt momenteel € 569,- voor een losse Pixel 10, waarmee hij slechts een paar tientjes duurder is dan de 10a. In combinatie met een abonnement bespaar je nog meer.