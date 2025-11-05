Motorola Edge 70 vs Edge 60: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

De Motorola Edge 70 is er en dus is het tijd om de nieuwe smartphone te vergelijken met zijn voorganger. Wat zijn de belangrijkste verschillen? Je leest het in dit artikel!

Motorola Edge 70 vs Edge 60: een vergelijking

Motorola heeft de Edge 70 aangekondigd. Het is een extra dunne en lichte smartphone, net als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25 Edge die eerder dit jaar is uitgebracht. Ook Apple introduceerde dit jaar een heel dun toestel in de vorm van de iPhone Air. De Motorola Edge 70 is met een adviesprijs van 799 euro wel aanzienlijk goedkoper dan de iPhone.

Omdat er zoveel Motorola Edge-telefoons verkrijgbaar zijn, zetten we in dit artikel de nieuwe Edge 70 tegenover de Edge 60, die ruim een halfjaar geleden verscheen. Wat zijn de belangrijkste verschillen en zijn er ook overeenkomsten?

1. Slanker, dunner en kleiner

Om maar met het grootste verschil te beginnen: het ontwerp. De Motorola Edge 70 onderscheidt zich door de extra slanke en lichte behuizing. De telefoon is slechts 5,99 millimeter dun en weegt maar 159 gram. Ter vergelijking: de Edge 60 is 7,9 millimeter dik en is 20 gram zwaarder.

Op papier is dat verschil misschien niet zo groot, maar de Motorola Edge 70 voelt wel degelijk een stuk lichter en slanker aan. Het toestel ligt lekker in de hand, voel je nauwelijks in je broekzak zitten en is bovendien in kekke kleurtjes beschikbaar.

De Motorola Edge 70

Wat de Edge 70 en Edge 60 gemeen hebben, is dat de smartphones allebei een IP69-certificatie hebben en dus tegen een flinke plons water kunnen. Ook zijn ze bestand tegen extreme temperaturen en beschikken ze over Gorilla Glass 7i om het scherm te beschermen tegen krasjes. Het display is bij beide telefoons zo’n 6,7 inch groot, met een piekhelderheid van 4500 nits en hoge resolutie (2712 bij 1220 pixels).

2. Onder de motorkap

Ook onder de motorkap zien we de nodige verschillen. De nieuwe Motorola Edge 70 is uitgerust met een Snapdragon 7 Gen 4-chip, 12GB werkgeheugen en een forse 512GB aan opslagruimte. Je hebt dus meer dan genoeg ruimte voor je apps, foto’s en films en series die je downloadt.

De Edge 60 heeft dezelfde hoeveelheid werk- en opslaggeheugen, maar beschikt over een MediaTek Dimensity 7300-chip. Die is niet langzaam, maar wel minder krachtig dan de Snapdragon-chip in de Edge 70. Waarschijnlijk presteert de Edge 70 over een paar jaar ook beter dan zijn voorganger, simpelweg omdat de processor krachtiger is.

3. Meer updates

Als je tussen de Edge 60 en Edge 70 twijfelt, is het ook goed om rekening te houden met het updatebeleid dat Motorola hanteert. De Edge 70 draait namelijk niet alleen op een nieuwere Android-versie, maar wordt ook langer ondersteund. We zetten het hieronder op een rijtje.

Motorola Edge 70: draait op Android 16, krijgt vier OS-updates en zes jaar beveiligingspatches

draait op Android 16, krijgt vier OS-updates en zes jaar beveiligingspatches Motorola Edge 60: draait op Android 15, krijgt drie OS-updates en vier jaar beveiligingspatches

De Motorola Edge 70 wordt tot en met Android-versie 20 bijgewerkt en krijgt tot juli 2031 beveiligingspatches. Voor de Motorola Edge 60 houdt het na Android 18 op, maar de telefoon ontvangt nog wel tot april 2029 beveiligingsupdates.

De Motorola Edge 60

4. Nieuwe accutechnologie

Dan de accu’s van de Edge-telefoons. De Edge 60 heeft hier in principe een streepje voor, want door de dikkere behuizing past er een forse 5200 mAh-batterij in het toestel. Die kan met 68 watt opladen en dat geldt ook voor de Edge 70.

De nieuwste smartphone is zoals gezegd een stuk dunner, maar Motorola heeft er toch een 4800 mAh-accu in weten te stoppen. Het bedrijf maakt gebruik van de nieuwe silicium-koolstof-accutechnologie, waardoor de batterij toch relatief groot is. Ook handig: de Edge 70 ondersteunt draadloos laden. De Edge 60 kan dit helaas niet.

5. De prijzen

Ondanks dat er nog geen jaar tijd tussen de Motorola Edge 60 en Edge 70 zit, is het prijsverschil enorm groot. Het nieuwste toestel lanceert met een adviesprijs van 799 euro. De Edge 60 is daarentegen eerder dit jaar voor 429 euro uitgebracht, maar nu ook in prijs gedaald. Je betaalt nog maar € 259,- voor de telefoon.