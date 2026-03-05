Doei iPhone 17e: dit zijn 4 betere Android-alternatieven

Voor de 719 euro die Apple vraagt voor zijn ‘goedkoopste’ iPhone koop je een veel beter Android-toestel. Wil je weten welke? Dit zijn de vier beste alternatieven voor de iPhone 17e.

Alternatieven voor de iPhone 17e

Het is heus niet zo dat we bij Android Planet een hekel hebben aan Apple. Onze wenkbrauwen fronsen alleen wel een beetje wanneer het bedrijf een budgettelefoon uitbrengt en daar meer dan 700 euro voor vraagt. De iPhone 17e heeft een dikke notch, slechts één camera op de achterkant en een stotterend 6,1 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz….

Dat kan echt een stuk beter. Dit zijn onze vier beste alternatieven voor de iPhone 17e.

1. Oppo Reno 15 Pro

Met zijn scherm van 6,3 inch is de Oppo Reno 15 Pro ietsje groter dan de iPhone 17e. Het display is ook een stuk mooier. Dankzij de verversingssnelheid van 120Hz zien beelden er een stuk vloeiender uit. Bovendien ligt de piekhelderheid twee keer zo hoog, waardoor je de telefoon makkelijker afleest in de zon. Als kers op de taart zijn de schermmanden dunner.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over het grootste talent van de Reno 15 Pro: zijn uithoudingsvermogen. De accu is met 6200 mAh ruim 50 procent groter dan die van de iPhone. Het toestel gaat dus veel langer mee en laadt met 80 watt ook nog eens een stuk sneller op. Draadloos laden is helaas niet mogelijk, wat met Apple’s toestel wél kan.

De iPhone is ook een stukje sneller, al kom je met de Reno 15 Pro zeker geen kracht tekort. Bovendien geeft Oppo je een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-telelens met 3,5x zoom en een 50 megapixel-groothoeklens. De iPhone 17e heeft maar één 48 megapixel-camera.

Los koop je de Oppo Reno 15 Pro voor € 699,-. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

2. Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is inmiddels ruim een jaar oud, waardoor je hem goedkoper in huis haalt dan net na de release: voor € 628,- wordt hij naar je opgestuurd. Je krijgt dan een smartphone die ongeveer net zo snel is als de iPhone 17e, maar over een veel mooier 6,2 inch-oled-scherm beschikt. Het is een stuk feller en haalt net als de Oppo hierboven een verversingssnelheid van 120Hz. Dat kijkt gewoon een stuk fijner.

Ook de S25 heeft drie camera’s op de achterzijde: een hoofdcamera, een groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom. Je bent daardoor veel flexibeler dan met de enkele camera van de iPhone 17e. Met zijn dunne schermranden en het kleine gaatje voor de selfiecamera ziet de Samsung er verder een stuk moderner uit.

Hoewel hij dus uit begin 2025 stamt, krijgt de Galaxy S25 nog zes jaar updates. Dat is vermoedelijk ongeveer net zo lang als de iPhone 17e. Bovendien biedt Samsung veel meer AI-functies dan Apple.

Nadelen heeft de Galaxy S25 ook. Hij gaat minder lang mee op een acculading dan de iPhone 17e. Bovendien heeft de goedkoopste versie slechts 128GB opslag in plaats van de 256GB die je krijgt als je de iPhone aanschaft.

3. Google Pixel 9a

Google bracht recent de Pixel 10a uit, maar dat is vrijwel dezelfde smartphone al de oudere Pixel 9a. Die koop je nu al voor € 385,-. Dat is ongeveer de helft van wat de iPhone kost. Goed, de Tensor G4-chip komt qua prestaties niet in de buurt van Apple’s A19-processor, maar dat merk je alleen als je het toestel laat zwoegen. Bij het uitvoeren van simpelere taken voelt de Pixel 9a gewoon soepel aan.

Ook deze smartphone van Google heeft een oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor het display veel vloeiender oogt. Het is met 6,3 inch iets groter en mede door de enorm dikke schermranden is het toestel als geheel ook een stuk forser dan de iPhone 17e.

In tegenstelling tot de genoemde Oppo Reno 15 Pro en Samsung Galaxy S25 heeft de Google Pixel 9a geen telelens. Hij beschikt gelukkig wél over een groothoeklens en dat kan Apple’s goedkoopste smartphone niet zeggen. Qua accuduur zijn deze concurrenten zeer aan elkaar gewaagd.

De Pixel 9a krijgt nog ongeveer net zo lang updates als de iPhone 17e en heeft veel meer kunstmatige intelligentie aan boord. En hadden we al gezegd dat hij de helft voordeliger is? In combinatie met een abonnement haal je het toestel van Google trouwens helemaal spotgoedkoop in huis.

4. Motorola Edge 70

De smartphones die we tot nu toe noemden, zijn allemaal vrij compact. Dat kunnen we over de Motorola Edge 70 met zijn 6,7 inch-scherm niet zeggen. Hij is met een behuizing van 5,99 millimeter wél lekker dun en weegt slecht 159 gram. Dat is zelfs tien gram minder dan de iPhone 17e. Vandaar dat we hem toch in dit lijstje zetten.

Het scherm van de Motorola is, dat zal je inmiddels niet meer verbazen, veel fraaier dan dat van de iPhone. Met zijn Snapdragon 7 Gen 4 blijkt de Edge 70 echter wel beduidend langzamer. Sterker nog: het is de traagste smartphone uit dit rijtje. Dat is wel relatief, want op zichzelf is dit best een vlot toestel. Zelfs met het spelen van middelzware games heeft hij geen moeite.

Ondanks de geringe dikte zit er toch een accu van 4800 mAh in de Edge 70. Dat is meer dan in de iPhone 17e, maar de batterijduur zal ongeveer vergelijkbaar zijn. Dat geldt niet voor de laadsnelheid. Die ligt met 68 watt een stuk hoger. Een lege accu zit na een halfuur weer voor 85 procent vol. De iPhone is dan pas op de helft. Draadloos laden is ook mogelijk, al gaat dat met 15 watt wel beduidend trager.

Je koopt deze Motorola momenteel los voor € 533,10. Hij is nog voordeliger in combinatie met één van de abonnementen hieronder. Hou er wel rekening mee dat je ‘slechts’ vier nieuwe versies van Android krijgt. Beveiligingspatches rollen zes jaar uit.