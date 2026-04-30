Motorola Razr 70 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7: dit is de beste keuze

Op zoek naar een goede klaptelefoon? Dan denk je misschien direct aan Samsung, maar er is een geduchte kaper op de kust. In onze Motorola Razr 70 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7-vergelijking vertellen we je wat de beste keuze is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wie een groot scherm wil, maar geen grote smartphone, komt al snel bij een klaptoestel uit. Die werden populair dankzij de Flip-telefoons van Samsung. Inmiddels maken meer fabrikanten dergelijke smartphones. De belangrijkste concurrentie komt al jaren van Motorola.

Daarom zetten we hun huidige toptoestellen in deze categorie tegenover elkaar: de Motorola Razr 70 Ultra (die half mei verschijnt) vs de Samsung Galaxy Z Flip 7. Wat is (voor jou) de beste keuze? We beginnen met een kort overzicht.

Kies de Motorola als je… Kies de Samsung als je… Een grotere batterij wil Een beter updatebeleid wil De snelste chip wil Geld wil besparen Betere camera’s wil Een dunner en lichter toestel wil Fellere schermen wil Je smartphone als pc wil gebruiken

1. Ontwerp en scherm

Deze smartphones lijken behoorlijk op elkaar. De helft van de achterzijde bestaat uit het kleinere coverscherm, dat alleen onderbroken wordt door twee camera’s. Bij de Samsung is het 4,1 inch groot, bij Motorola 4 inch. Je checkt je appjes of het weer of schiet er selfies mee in hoge kwaliteit. Motorola staat je bovendien toe om vrijwel elke app te draaien op dit kleine display. Bij Samsung zijn de mogelijkheden beperkter.

De Galaxy Z Flip 7 heeft gewoon een glazen achterzijde, bij de Razr 70 Ultra kies je onder meer uit een houtachtige uitstraling en speciaal rubber dat voor een goede grip zorgt. Als je het ontwerp belangrijk vindt, is de Motorola net iets spannender.

Wanneer je het toestel openklapt, kom je bij het grotere (hoofd)scherm terecht. Dat is bij Motorola 7 inch groot, biedt een ververssnelheid van 165Hz en een piekhelderheid van 5000 nits. Daarmee zijn de specificaties op papier beter dan die van Samsung. Daar is het scherm 6,9 inch groot, ligt de ververssnelheid op 120Hz en blijft de helderheid steken op 2600 nits.

Razr 70 Ultra

We schrijven ‘op papier’, want in de praktijk zul je niet zo heel veel van deze verschillen merken. Misschien dat het scherm van de Razr 70 Ultra in de felle zon iets beter af te lezen is, maar daar houdt het wel mee op.

Wat je wel zal merken: de Samsung is net iets compacter en dunner: 6,5 millimeter versus 7,2 millimeter. De Flip 7 is met 188 gram ook wat lichter dan de Razr 70 Ultra met zijn 199 gram.

2. Hardware

Opvallend genoeg gebruikt Motorola dezelfde chip als vorig jaar in de Razr 60 Ultra. Het gaat om een Snapdragon 8 Elite en dus niet om de nieuwere Snapdragon 8 Elite Gen 5. Toch is het toestel een tiental procenten sneller dan de Flip 7, die op een Exynos 2500-chip draait.

Bovendien zit er 16GB werkgeheugen in het toestel en 512GB opslag. Daarmee is de Razr beter uitgerust dan de Galaxy, die standaard over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte beschikt. Tegen een meerprijs kun je trouwens wel kiezen voor 512GB.

3. Camera’s

Motorola stopt een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera in de Razr 70 Ultra met zogenaamde ‘loficondersteuning’. Zo’n camera zit ook in de Xiaomi 17 Ultra en belooft een beter dynamisch bereik dan normale sensoren. Hij schiet vermoedelijk mooiere plaatjes dan de (verouderde) 50 megapixel-camera van de Z Flip 7.

Ook de 50 megapixel-groothoeklens slaan we hoger aan dan het 12 megapixel-exemplaar van de Samsung. Je kunt deze camera trouwens ook gebruiken voor macrofoto’s van bijvoorbeeld bloemen of insecten.

De selfiecamera van de Motorola heeft eveneens een hogere resolutie: 50 vs 10 megapixel. Toch vinden we deze camera bij klaptoestellen iets minder relevant. Je kunt door het tweede scherm immers heel eenvoudig zelfportretten schieten met de (superieure) camera’s op de achterkant.

4. Accuduur en opladen

Eén van de verbeteringen van de Razr 70 Ultra is de accu: die is met 5000 mAh zo’n 300 mAh groter dan die van de Razr 60 Ultra. De Galaxy Z Flip 7 moet het doen met 4300 mAh en gaat daardoor minder lang mee. Hij laadt met maximaal 25 watt ook trager op. De Razr haalt 68 watt en zit dus veel rapper weer vol. Draadloos laden kan natuurlijk ook: met 30 watt op de Motorola en 15 op de Samsung.

5. Software

De softwareschil van Motorola, My UX, blijft dichter bij het schone Android dan One UI, de schil die Samsung over Android 16 heen legt. Wat je voorkeur heeft is heel persoonlijk. Samsungs AI-functies zijn in ieder geval een stuk volwassener.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Minder persoonlijk is ons oordeel over het updatebeleid. Dat van Samsung is simpelweg veel beter. Je krijgt, vanaf de release, zeven jaar volledige ondersteuning. Motorola geeft je slechts drie nieuwe versies van Android, wat gezien de hoge prijs echt heel weinig is. Daarnaast ontvang je vijf jaar beveiligingspatches.

6. Prijzen

De Motorola Razr 70 Ultra is sneller dan de Samsung Galaxy Z Flip 7, heeft een feller scherm, betere camera’s, meer werkgeheugen, een grotere accu én laadt sneller op. Helaas staat daar wel een monumentaal prijskaartje van 1399,99 euro tegenover. Dat is honderd euro meer dan zijn directe voorganger.

Voor de Flip 7, die een adviesprijs had van 1199 euro, betaal je nu nog € 899,-. Dat lijkt ons op dit moment een betere deal. Je krijgt namelijk een iets dunner toestel met een veel beter updatebeleid. Bovendien kun je de Flip 7 met een kabel aan je computerscherm verbinden en hem als simpele pc gebruiken als je dat wil. Dat heet DeX.

Wil je toch liever een Motorola? De Razr 60 Ultra haal je inmiddels al voor € 699,- in huis. Dat vinden wij voorlopig een veel betere deal, want de verschillen met de Razr 70 Ultra zijn stiekem klein.