Dit zijn 4 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Flip 7

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is een fraaie klaptelefoon, maar er zijn natuurlijk genoeg alternatieven. We zetten er vier op een rij, zodat je een goed geïnformeerde keuze kunt maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Samsung Galaxy Z Flip 7 alternatieven

Wie een groot scherm, maar geen enorme smartphone wil, komt al snel uit bij een klaptoestel. De recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Flip 7 belooft weer erg populair te worden, maar er zijn een paar prima alternatieven. Dit zijn de beste opties volgens Android Planet.

1. Motorola Razr 60 Ultra

De grootste vernieuwing van de Z Flip 7 is het nieuwe en grotere coverscherm, dat helemaal om de camera’s heen loopt. Motorola’s klaptelefoons hebben dat echter al langer. De nieuwste versie, de Motorola Razr 60 Ultra, draait daarnaast op een Snapdragon 8 Elite-chip. Die is sneller dan de Exynos 2500 waar Samsung voor kiest.

Ook op andere vlakken scoort de Motorola vaak net iets beter. Zo is de accu groter (4700 tegenover 4300 mAh) en heeft hij twee 50 megapixel-camera’s op de achterzijde. De groothoeklens van de Samsung heeft een resolutie van slechts 12 megapixel.

We beloonden de Razr 60 Ultra dan ook met een mooie 8,5 in onze uitgebreide review. Het enige vlak waarop hij duidelijk achterloopt op de Flip 7 is het updatebeleid. Je krijgt slechts drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingspatches. Samsung belooft maar liefst zeven jaar updates.

2. Samsung Galaxy Z Flip 6

Zolang de voorraad strekt, kun je ook nog voor Samsungs eigen voorganger kiezen. De Galaxy Z Flip 6 is weliswaar ouder, maar heeft een nog altijd erg snelle chip en prima schermen. De camera’s zijn zelfs identiek aan die van de Flip 7. En dankzij Samsungs uitstekende updatebeleid zul je er nog jarenlang veilig gebruik van maken. Wees er wel snel bij, want als de voorraden van de webshops op zijn, wordt de Flip 6 niet meer geleverd.

Is hij toch uitverkocht? Dan kun je wel kiezen voor de nieuwe Galaxy Z Flip 7 FE. Die lijkt sterk op de Flip 6, maar heeft een tragere processor en is op het moment van schrijven nog duurder ook. We verwachten wel dat die prijs vrij snel zal dalen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Nubia Flip 2

Klaptelefoons zijn over het algemeen een stuk duurder dan normale smartphones. Dat geldt niet voor de Nubia Flip 2, die een adviesprijs heeft van slechts 599 euro. Inmiddels haal je hem zelfs nog goedkoper in huis. Voor dat luttele bedrag krijg je een modern ogend toestel, met een groot 6,9 inch-oled-scherm aan de binnenkant. Het display aan de buitenkant is met 3 inch aan de kleine kant, maar voldoet voor het checken van de tijd of je notificaties.

De MediaTek Dimensity 7300-chip is een middenklasser, prima geschikt voor wie vooral simpelere taken als appen, browsen en streamen uitvoert op zijn telefoon. De accu heeft ook een fijne capaciteit van 4325 mAh. Het grootste nadeel van de Nubia Flip 2 zijn de camera’s. Die zijn duidelijk minder goed dan bij Samsung of Motorola.

→ Bestel de Nubia Flip 2 bij Belsimpel voor 519 euro

4. Samsung Galaxy S25 Plus

Huh, de Samsung Galaxy S25 Plus is toch geen klaptelefoon? Dat klopt, maar het is een interessante optie als je twijfelt of je eigenlijk wel zo’n vouwbaar toestel wil. Het scherm is net zo groot als dat van de vergelijkbaar geprijsde Flip 6, maar er zit wel een snellere Snapdragon 8 Elite-chip in. Bovendien beschikt de S25 Plus over een telelens, die de meeste klaptoestellen niet hebben.

Daarnaast past er een grotere accu van 4900 mAh in deze smartphone, waardoor je minder vaak hoeft op te laden. Dat gaat met 45 watt bovendien iets sneller dan op de Flips. Ook fijn: het scherm heeft geen zachte toplaag en is dus minder kwetsbaar voor krasjes en andere beschadigingen.