Motorola Razr Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 7: welke moet je kopen?

Als je een vouwbare smartphone zoekt, twijfel je misschien tussen de nieuwe Motorola Razr Fold vs de Samsung Galaxy Z Fold 7. We leggen de belangrijkste verschillen tussen deze telefoons aan je uit!

Vouwbare smartphones hebben één groot voordeel ten opzichte van normale telefoons: het enorme scherm aan de binnenzijde. Hoewel ze behoorlijk aan de prijs zijn, worden ze daardoor toch steeds populairder.

Ook Motorola heeft nu een dergelijk toestel, dat we in dit artikel vergelijken met zijn voornaamste concurrent. Dit is onze Motorola Razr Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 7-vergelijking!

Kies de Motorola als je… Kies de Samsung als je… De grootste schermen wil De snelste chip wil De grootste batterij wil De dunste foldable wil De betere camera’s wil Geld wil besparen Sneller wil opladen De lichtste foldable wil

1. Scherm en ontwerp

De Razr Fold is net iets groter dan de Galaxy Z Fold 7. Het scherm aan de buitenzijde meet 6,6 inch, het display aan de binnenkant 8,1 inch. Dat is in beide gevallen 0,1 inch groter dan bij Samsung. Dat zal natuurlijk geen toeval zijn, want grotere getallen doen het altijd goed. In de praktijk zul je het verschil amper zien.

Wel halen de schermen van Motorola een hogere piekhelderheid van zo’n 6000 nits, terwijl die van Samsung op ‘slechts’ 2600 nits blijven steken. Ook dat verschil klinkt belangrijker dan het is, want thuis op de bank kom je niet in de buurt van deze waardes. In de felle zon is de Razr Fold niettemin iets makkelijk af te lezen.

De Galaxy Z Fold 7 is met 8,9 millimeter (in gesloten vorm) merkbaar dunner dan de Razr Fold (10,1 millimeter). Ook het gewicht is duidelijk lager: 215 vs 243 gram. Dat verschil zul je best voelen, zeker als je je smartphone iets langer vasthoudt.

Een voordeel van de Razr Fold is dan weer dat hij een stylus ondersteunt, wat niet geldt voor de Galaxy Z Fold 7. Bovendien claimt Motorola een betere bescherming tegen water. Dankzij de IP49-certificering kun je er harde stralen tegenaan spuiten zonder schade. Samsung claimt IP48-bescherming, wat betekent dat hij bestand is tegen onderdompeling, maar niet tegen die harde stralen.

Bij beide telefoons kan zand of stof onder bepaalde omstandigheden trouwens wél in de behuizing terechtkomen. Oppassen geblazen dus.

2. Hardware

Dit zijn high-end smartphones en over de prestaties zul je dan ook niets te klagen hebben. Toch heeft de Samsung een klein streepje voor. De Snapdragon 8 Elite biedt een krachtigere gpu, wat belangrijk is als je veel gamet op dat grote scherm. In de Motorola zit een Snapdragon 8 Gen 5. Die chip is nieuwer, maar heeft een iets zwakkere gpu. Qua pure rekenkracht zijn ze aan elkaar gewaagd.

Een belangrijk voordeel van de Razr Fold is dat hij standaard over 16GB werkgeheugen en 512GB opslag beschikt. De goedkoopste versie van de Galaxy Z Fold 7 heeft slechts 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Tegen een meerprijs kun je die wel uitbreiden.

3. Camera’s

De Razr Fold heeft precies dezelfde camera’s als de Motorola Signature. De hoofdcamera gebruikt een moderne 50 megapixel-camera met een groot dynamisch bereik. We vinden hem net iets beter dan de 200 megapixel-camera van de Galaxy Z Fold 7, al is het verschil niet groot.

Dat is het wel bij de telelens. Samsung gebruikt hiervoor een oude en heel kleine 10 megapixel-sensor met 3x optische zoom. Ook de Motorola haalt het beeld 3x dichterbij, maar de 50 megapixel-sensor is een stuk groter. Dat zie je zeker terug in je kiekjes, die veel meer detail bevatten.

De groothoeklenzen zijn weer meer aan elkaar gewaagd, maar toch geven we de voorkeur aan de Motorola. Diens lens is met 12 millimeter namelijk extreem wijd, wat toffe perspectieven oplevert. Al met al is de Razr Fold een betere keuze voor wie fotografie belangrijk vindt.

4. Accuduur en opladen

We moeten de Motorola Razr Fold nog uitgebreider testen, maar durven de volgende uitspraak wel aan: hij gaat langer mee op een acculading dan de Samsung Galaxy Z Fold 7. Er zit namelijk een veel grotere batterij in: 6000 mAh vs 4400 mAh. Dat verschil is enorm. Zelfs als je vaak met het grote scherm aan de binnenzijde werkt, moet je het einde van de dag makkelijk halen.

Opladen gaat met de Motorola ook veel sneller: 80 watt als je een normale adapter gebruikt en 50 watt als je draadloos accusap toevoegt. Samsung komt niet verder dan respectievelijk 25 en 15 watt.

5. Software

Het updatebeleid van deze smartphones is gelijk. Ze draaien op Android 16 en krijgen zeven nieuwe versies van het besturingssysteem. Gerekend vanaf de release ontvang je daarnaast zeven jaar lang beveiligingspatches. Bij Motorola is dat tot de lente van 2033. Bij Samsung tot de zomer van 2032.

Samsung legt zijn One UI-schil over Android heen, die het uiterlijk stevig aanpast en veel eigen AI-functies bevat. De My UX-schil van Motorola is subtieler en blijft dichter bij het kale Android. Wat je voorkeur heeft, is uiteraard persoonlijk.

6. Prijs

In de meeste opzichten is de Razr Fold superieur aan de Galaxy Z Fold 7. Hij heeft grotere (en fellere) schermen, betere camera’s en een grotere accu die sneller oplaadt. Het updatebeleid, vaak een zwak punt bij Motorola, is net zo goed als dat van Samsung. Bovendien krijg je standaard meer werkgeheugen en opslagruimte.

De Galaxy Z Fold 7 heeft wel een dunner en lichter ontwerp. Ook is hij ietsje sneller. Het belangrijkste voordeel is de prijs. De Fold 7 had een adviesprijs van 1899 euro, maar koop je inmiddels al voor € 1.439,-.

