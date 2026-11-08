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‘Oppo schrapt deze ultieme cameratelefoon door RAMageddon’

Mike Peek
Mike Peek
8 november 2026, 10:13
2 min leestijd
‘Oppo schrapt deze ultieme cameratelefoon door RAMageddon’

Oppo heeft de Find X10 Ultra volgens geruchten geannuleerd. Het toestel moest in de eerste helft van 2027 uitkomen, maar door de hoge kosten van werkgeheugen (RAMageddon) zou de fabrikant er geen heil meer in zien.

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‘Oppo Find X10 Ultra geannuleerd’

Recent introduceerde Oppo twee nieuwe vlaggenschepen: de Find X10 en de Find X10 Pro Max. Vooral die laatste richt zich op fotografen: hij heeft namelijk drie 200 megapixel-camera’s met relatief grote sensoren. Toch dachten we dat er een nóg betere cameratelefoon onderweg was.

Volgens de doorgaans betrouwbare insider Digital Chat Station heeft Oppo deze Find X10 Ultra echter geannuleerd. Een reden noemt hij niet, maar daar kunnen we wel naar raden. Door extreem duur werkgeheugen is het momenteel erg lastig om smartphones te maken voor een prijs die consumenten willen betalen. Zeker als je daar high-end camera’s bij stopt, want die zijn natuurlijk ook niet goedkoop.

Oppo Find X9 Ultra review
Find X9 Ultra

De Find X10 Pro Max heeft al een adviesprijs van 1799 euro. Een eventuele Ultra zou vrijwel zeker meer dan 2000 euro kosten. Dat soort bedragen zagen we tot voor kort uitsluitend bij vouwbare telefoons. De Find X9 Ultra kostte vorig jaar trouwens 1699 euro. Inmiddels koop je hem voor 1.449,- euro.

Eerder lazen we al dat de Xiaomi 18 Ultra vanwege het prijzige werkgeheugen waarschijnlijk ook geschrapt wordt.

Geruchten over de Oppo Find X10 Ultra

We weten natuurlijk nog niet zeker dat de Oppo Find X10 Ultra daadwerkelijk is geannuleerd. De afgelopen maanden lazen we al veel geruchten over de (camera)specificaties. Het toestel zou een 200 megapixel-hoofdcamera met lofic-sensor krijgen, een 200 megapixel-telelens met 3x optische zoom en waarschijnlijk ook een groothoeklens met die resolutie.

Kers op de taart moest een tweede telelens met 10x optische zoom worden. Die zou een grotere sensor gebruiken dan op de Find X9 Ultra, wat in theorie scherpere resultaten oplevert. We blijven hopen dat Oppo de smartphone toch uitbrengt…

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Via: Digital Chat Station
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