Oppo Find X9 Pro vs Find X8 Pro: de 6 grootste verschillen

Oppo heeft zijn nieuwe vlaggenschip uit de doeken gedaan! Hoog tijd dus om hem te vergelijken met zijn voorganger. Dit zijn de grootste verschillen tussen de Oppo Find X9 Pro en Find X8 Pro.

Oppo Find X9 Pro vs Find X8 Pro

Met de Find X8 Pro bracht Oppo vorig jaar eindelijk weer eens een high-end smartphone uit in Nederland. En niet zomaar eentje, want we waren er in onze review behoorlijk enthousiast over. Inmiddels heeft Oppo zijn opvolger gepresenteerd, die een hele rits verbeteringen belooft. Welke dat precies zijn, lees je hieronder. Dit is onze Oppo Find X9 Pro vs Find X8 Pro-vergelijking.

Kies voor de Oppo Find X9 Pro… Kies voor de Oppo Find X8 Pro… Als je van een strak en plat ontwerp houdt.

Als je de grootste batterij wil.

Als je wil zoomen in de hoogste kwaliteit.

Als je foto’s maakt bij minder licht. Als je een telefoon met rondere zijkanten wil.

Als je akkoord bent met een normale smartphone-batterij.

Als je vooral foto’s overdag maakt.

1. Ontwerp en scherm

De Find X9 Pro ziet er behoorlijk anders uit dan zijn voorganger. Het ronde camera-eiland is vervangen door een vierkant exemplaar. Daardoor lijkt het toestel een beetje op de OnePlus 15. Dat is natuurlijk geen toeval, want Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde concern.

Oppo Find X9 Pro

Ook aan de voorzijde zien we een verandering. Het oled-scherm is nu volledig vlak, terwijl de Find X8 Pro nog een display met licht gebogen randen aan alle kanten had. Met 6,78 inch is het scherm van de Find X9 Pro wel net zo groot. De maximale helderheid bedraagt 1800 nits, tegenover 1600 nits bij de oudere telefoon. Er zijn uitschieters mogelijk tot 3600 nits, maar dat lukt slechts een paar seconden op een klein deel van het scherm.

De afmetingen van de twee toestellen zijn nagenoeg gelijk. De Find X9 Pro is met 224 gram wel 9 gram zwaarder.

2. Hardware

Op hardwaregebied zijn de veranderingen voorspelbaar. De Find X8 Pro draaide op een MediaTek Dimensity 9400-chip en de Find X9 Pro, je raadt het al, heeft een Dimensity 9500 aan boord. De nieuwe chip is, afhankelijk van de test, zo’n 17 tot 32 procent sneller. AI-taken worden tot 56 procent rapper afgehandeld. Daarnaast heeft MediaTek de Dimensity 9500 ook weer een stukje zuiniger gemaakt.

Tijdens dagelijks gebruik zul je daar misschien niet direct iets van merken, maar de nieuwe chip houdt zijn snelheid in de toekomst waarschijnlijk wel langer vast. Een andere welkome verandering zien we bij de vingerafdrukscanner. Dat is nu een ultrasonische variant, die je toestel sneller ontgrendelt dan het optische exemplaar van de Find X8 Pro.

3. Camera’s

Op papier lijkt de Find X9 Pro een stap terug te zetten. Op de achterzijde vinden we namelijk maar één telelens in plaats van twee. Die gebruikt wel een veel grotere sensor en heeft een resolutie van maar liefst 200 megapixel. Je kunt er 3x optisch mee inzoomen, maar foto’s moeten er ook bij 6x zoom nog prima uitzien.

We vermoeden daarom dat je de tweede telelens niet snel zult missen. Overigens verkoopt Oppo ook een losse converter waarmee je tot 9x in kunt zoomen. Dat is wel een flinke unit, zoals je hieronder ziet.

Oppo Find X9 Pro

Ook de hoofdcamera gebruikt een (iets) grotere sensor dan vorig jaar en tegelijk laat de lens meer licht binnen. Dat zou voor mooiere foto’s moeten zorgen, vooral als de nacht valt. Aan de groothoeklens heeft Oppo niet gesleuteld. Die behoudt zijn resolutie van 50 megapixel. De sensor is echter een stuk kleiner dan die van de andere twee camera’s.

4. Accu en opladen

Pièce de résistance van de Oppo Find X9 Pro is zonder twijfel zijn accu. Die heeft namelijk een capaciteit van 7500 mAh. Daarmee is het één van de grootste smartphonebatterijen tot nu toe.

Ter vergelijking: in de Find X8 Pro zit een accu van 5910 mAh. Dat was ook al behoorlijk veel, maar de batterij van de Find X9 Pro is dus dik 25 procent groter. Een dergelijke groei zien we maar zelden.

Oppo Find X8 Pro

Het betreft uiteraard een silicium-koolstof-accu, die een hogere capaciteit biedt dan normale exemplaren. We gaan de Find X9 Pro natuurlijk testen, maar we rekenen op een uitmuntende batterijduur. Opladen kan net als op de Find X8 Pro behoorlijk rap met 80 watt. Draadloos is dat 50 watt.

5. Software

De Find X9 Pro draait uit de doos op Android 16 met de eigen ColorOS-schil daaroverheen. Oppo belooft vijf nieuwe versies van het besturingssysteem en zes jaar beveiligingspatches. Dat is net zo lang als bij de Find X8 Pro.

De Find X9 Pro eindigt dus op Android 21 en kun je tot 2031 veilig gebruiken. Omdat de Find X8 Pro een jaartje ouder is, loopt de ondersteuning ook eerder af. Android 20 is de laatste halte voor dat toestel en na 2030 ontvang je geen beveiligingsupdates meer.

6. Prijs

Oppo vroeg officieel 1149 euro voor de Find X8 Pro, maar direct na de release verkochten veel webwinkels hem al voor minder dan duizend euro. Daarna ging de prijs juist weer een beetje omhoog. Op dit moment betaal je € 997,64 voor de smartphone.

De adviesprijs van de Find X9 Pro ligt een stuk hoger en bedraagt 1299 euro. Of deze prijs kort na de lancering ook zal gaan dalen, is afwachten. Je haalt Oppo Find X9 Pro nu al bij verschillende Nederlandse webwinkels in huis. Wij zetten de voordeligste voor je onder elkaar in onze prijsvergelijker hieronder.