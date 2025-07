Samsung A16 vs A56: de 7 grootste verschillen

De Samsung Galaxy A16 en Galaxy A56 zijn fijne smartphones die in hun eigen prijssegment een uitstekende keuze zijn. Toch kan het lonen om niet voor de A16, maar voor het duurdere toestel te gaan. We geven je zeven redenen waarom.

1. Processor en werkgeheugen

Kijken we naar de hardware die Samsung in de smartphones stopt, dan valt op dat de A56 een stuk vlotter is. De Exynos 1580 die onder de motorkap zit kan gemakkelijk meerdere apps tegelijkertijd draaien en ook de meeste (lichte) games.

Een voordeel is bovendien dat de processor zuiniger omgaat met de accu. Standaard krijg je bij de A56 8GB aan werkgeheugen voor het snel kunnen schakelen tussen apps en het verwerken van informatie.

De Exynos 1330 in de A16 is prima voor wat internetten, bellen en appen, maar heeft meer moeite met multitasking. Zware grafische apps zijn eveneens sneller een probleem. Ook zit er weinig werkgeheugen in het toestel: 4GB. Dit zien we ook bij budgetsmartphones steeds minder terug, mede omdat het ervoor zorgt dat opstarten en wisselen van apps trager verloopt.

2. Scherm en ververssnelheid

Zowel de Samsung A16 als de A56 zijn voorzien van een 6,7 inch amoled-scherm. Daar houden de gelijkenissen ook wel op. Waar de A16 blijft steken op een 90Hz-ververssnelheid, heeft Samsung 120Hz gekozen voor de A56. Hierdoor scrol je op de telefoon soepeler door apps en zien animaties er mooier uit. Ook heeft de A56 een hogere piekhelderheid, zodat je ook in de felle zon het scherm goed kan aflezen.

Wat je ook ziet, is schermranden, voornamelijk bij de A16. Dat toestel heeft dikkere randen rondom het scherm zitten en een ‘kin’ onderaan. Daardoor ziet de smartphone er ietwat gedateerd uit: bij luxere smartphones zijn de schermranden dunner en krijg je meer scherm in hetzelfde formaat.

Het scherm van de Samsung A16 Het scherm van de Samsung A56

3. Behuizing

Heb je de A16 en de A56 in handen, dan is het verschil in prijs ook merkbaar. De Samsung A16 is voorzien van een plastic behuizing, de A56 heeft er eentje van aluminium en glas. Bovendien zit er bij het duurdere toestel nog een laagje Gorilla Glass Victus Plus over het scherm om krasjes te voorkomen.

Met die stevigere behuizing is de Samsung A56 ook beter bestand tegen stof en water. Gebruiken in de regen of een stoffige werkplaats is geen enkel probleem. De A16 kan tegen wat stof en water, maar krijgt sneller moeilijkheden in vochtige omstandigheden.

4. Camera’s

Wil je echt goede camera’s, dan ben je toch vaak wel aangewezen op de duurdere smartphones van 500 euro of meer. Voor een eenvoudig, dagelijks kiekje zijn betaalbare smartphones gelukkig ook goed genoeg.

De Samsung A16 is voorzien van een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens. Die laatste twee kwamen in onze Galaxy A16 review niet bepaald goed weg, maar de hoofdcamera is bij genoeg daglicht goed genoeg voor het prijskaartje.

Cameratest A16

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera Groothoeklens

Op de A56 zitten betere camera’s: je krijgt wederom een 50 megapixel-hoofdcamera, maar daarnaast een 12 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens. De hoofdlens van de Samsung A56 weet scherper en kleurrijker te fotograferen dan die van de A16. Wel zijn ook hier de foto’s in de avond minder scherp.

De groothoeklens en macrolens zijn geen flinke upgrade in vergelijking met die van de A16. Toch zijn ze bij genoeg daglicht net wat scherper en blijft kleur beter behouden. Je checkt enkele foto’s van onze A56 review hieronder.

Cameratest A56

Hoofdcamera Hoofdcamera Groothoeklens 2x zoom

5. Micro-sd-slot

Dit is wellicht het enige punt waar de Samsung A16, los van de prijs, een voordeel heeft ten opzichte van de A56: een kaartslot. Samsung heeft deze weggelaten bij de A56, waardoor je de opslagruimte niet kan uitbreiden. De A16 heeft dit nog wel en is uitbreidbaar tot maximaal 2TB.

6. Oplaadsnelheid

Samsung biedt voor de smartphones een lagere oplaadsnelheid dan de meeste andere merken: 25 watt of 45 watt. Opvallend genoeg kiest de fabrikant er voor om 45 watt-opladen aan te bieden op de A56.

Zijn voorganger, de Galaxy A55, moest het nog doen met 25 watt, wat de A16 ook als maximale laadsnelheid heeft. Dit verschil is echter niet baanbrekend: het scheelt ongeveer tien minuten in oplaadtijd.

Ook het updatebeleid is wel degelijk verschillend, al zou je dat aanvankelijk niet denken. Samsung belooft voor beide smartphones zes jaar software-ondersteuning vanaf de release.

De Samsung Galaxy A16 is in oktober 2024 gelanceerd, maar met het oudere Android 14. Dat betekent dat je een Android-update minder ontvangt en de ondersteuning een halfjaar eerder wordt beëindigd: oktober 2030.

Ondertussen is de Samsung A56 verkrijgbaar sinds maart 2025 en stond Android 15 vooraf op het toestel geïnstalleerd. De ondersteuning voor deze smartphone loopt dus ook door tot Android 21 en eindigt in maart 2031. Wil je lang met je smartphone doen, dan is dit wellicht een goede reden om toch voor de A56 te gaan.

