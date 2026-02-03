Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A17: de 4 grootste verschillen op een rij

De Samsung Galaxy A56 en Galaxy A17 zijn populaire en betaalbare toestellen, maar hoe verschillen ze van elkaar? We nemen de belangrijkste verschillen in dit artikel met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A17

Wie op zoek is naar een betrouwbare en betaalbare smartphone, komt al snel bij de Galaxy A-reeks van Samsung uit. Twee populaire toestellen die veel worden verkocht, zijn de Samsung Galaxy A56 en Galaxy A17. De telefoons lijken aan de buitenkant op elkaar, maar verschillen toch behoorlijk.

Dat is niet zo gek, want de Galaxy A56 is bijna twee keer zo duur als de A17. Wat de belangrijkste verschillen zijn bespreken we hieronder. Zo weet jij meteen welk toestel bij je past. We vergelijken de A57 trouwens met de 5G-uitvoering van de A17; die is simpelweg iets toekomstbestendiger. Hieronder alvast een beknopte samenvatting.

Kies voor de Galaxy A56 als je… Kies voor de Galaxy A17 als je… De snellere smartphone wil Geld wil besparen Het mooiere scherm wil Een goede accuduur wil Een goed updatebeleid wil Een goed updatebeleid wil Goede foto’s wil maken De opslag wil uitbreiden € 289,- € 147,-

1. Sneller

Het ligt voor de hand, maar de Samsung Galaxy A56 is een stuk krachtiger dan zijn goedkopere broertje. Onder de motorkap van de A56 zit een Exynos 1580-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 128GB. Die chip is niet per se een snelheidsmonster, maar hij is uiteraard vlot genoeg om apps vloeiend te draaien en zonder problemen te multitasken.

Bij de Galaxy A17 is de hardware veel minder krachtig. Het toestel heeft een oudere Exynos 1330-processor, met slechts 4GB aan werkgeheugen. Wel krijg je met 128GB dezelfde hoeveelheid opslagruimte. Bij de A17 kun je de opslag zelf uitbreiden met een micro-sd-kaartje, de A57 heeft deze optie niet.

Beide Samsung-telefoons hebben een 5000 mAh-accu, die het bij normaal gebruik makkelijk een hele dag volhoudt. De Galaxy A56 laadt wel sneller op dan de A17. Met een geschikte 45 watt-adapter kun je de smartphone in een halfuur voor 65 procent vullen. De Galaxy A17 komt niet verder dan 25 watt.

2. Camera’s

Ook bij de camera’s zijn er grote verschillen. De Samsung Galaxy A57 maakt logischerwijs de betere foto’s. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

De Galaxy A17 beschikt ook over een 50 megapixel-hoofdcamera, maar die heeft een veel kleinere sensor. Hierdoor vangt de lens minder licht op, waardoor nachtfoto’s minder mooi zijn. Daarnaast zijn foto’s minder scherp en dat is ook bij de 5 megapixel-groothoeklens het geval. Die heeft een te lage resolutie om tot mooie resultaten te komen.

Beide Samsungs hebben een macrocamera, maar daar moet je niet te veel van verwachten. De resolutie is bij beide toestellen laag en het nut van de lens is beperkt, omdat je er alleen foto’s van heel dichtbij mee kan maken. De 13 megapixel-selfiecamera is bij de telefoons vergelijkbaar.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Helderder scherm

De Samsung Galaxy A56 en A17 hebben allebei een amoled-scherm dat 6,7 inch groot is. De resolutie is met 2340 bij 1080 pixels ook hetzelfde. Toch heeft de A56 wel een beter scherm, vooral omdat het beeld een stuk helderder kan en een hogere ververssnelheid heeft.

Het display is dus feller en vloeiender. Dat komt van pas als je de telefoon buiten gebruikt en de zon flink schijnt. De hogere ververssnelheid zorgt er voor dat de A57 sneller aanvoelt.

Verder is het goed om te weten dat zowel de Galaxy A56 als A17 zes jaar lang worden ondersteund met software-updates. Dat betekent dat ze zes grote Android-upgrades ontvangen en tevens zes jaar lang worden voorzien van beveiligingspatches. Dat is netjes in deze prijsklasse.

Flink prijsverschil

Ook de prijs speelt natuurlijk een belangrijke rol als je tussen de Samsung A56 en A17 twijfelt. De Galaxy A56 haal je op dit moment voor € 289,- in huis, de Galaxy A17 is voor € 147,- te bestellen.

Let wel goed op dat je dan de 4G-versie in huis haalt. We raden aan om een paar tientjes meer te betalen voor de 5G-uitvoering. Die kan niet alleen overweg met het snelste mobiele internet, maar is ook krachtiger.

Ga je voor de Samsung Galaxy A56? De smartphone is uiteraard ook in combinatie met een abonnement in huis te halen. Check de beste deals hieronder.

Liever de goedkopere Galaxy A17 als je nieuwe telefoon? Check dan de aanbiedingen hieronder.