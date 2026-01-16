Samsung Galaxy A17 vs Galaxy A16: de 5 grootste verschillen

De Samsung Galaxy 17 lijkt sterk op de Galaxy A16, maar er zijn wel een paar verschillen. We nemen ze met je door in deze vergelijking!

Samsung Galaxy A17 vs Galaxy A16

De Samsung Galaxy A17 en Galaxy A16 behoren tot de goedkoopste smartphones die de Koreaanse fabrikant verkoopt. Vandaar ook dat de verschillen tussen deze twee generaties behoorlijk klein zijn. Wil je weten of de A17 zijn (bescheiden) meerprijs toch waard is? Lees dan snel verder.

Kies voor de Galaxy A17 als je… Kies voor de Galaxy A16 als je… Een jaar langer updates wil Geld wil besparen Een iets lichter en dunner toestel wil Je graag een groene smartphone wil

1. Ontwerp en scherm

In tegenstelling tot duurdere Samsungs hebben de Galaxy A17 en A16 nog een erg dikke kin onder het scherm. Ook zit de selfiecamera in een ouderwetse notch. Ze ogen dus niet zo modern, maar daar doen we in deze prijsklasse niet moeilijk over. Het 6,7 inch-oled-scherm heeft een ververssnelheid van 90Hz voor redelijk soepele beelden. Van de voorkant bezien zijn beide toestellen identiek.

Dat is aan de achterkant niet zo. Waar de camera’s op de A16 los uit de behuizing steken, zijn ze op de A17 ondergebracht in een bescheiden eiland. Ook is de A17 met 7,5 millimeter iets dunner dan de A16 (7,9 millimeter). Verder is het nieuwere toestel ook iets lichter: 192 gram vs 200 gram.

Galaxy A16

2. Hardware en camera’s

Qua hardware zijn de A17 en de A16 precies hetzelfde. Ze beschikken over een Exynos 1330-chip, die net voldoende kracht heeft om simpele apps vrij vloeiend te draaien. Meer mag je niet van deze telefoons verwachten, ook al omdat er slechts 4GB werkgeheugen in zit. Verder krijg je 128GB opslag.

Ook aan de camera’s heeft Samsung niet gesleuteld. Beide smartphones hebben een 50 megapixel-hoofdcamera met een vrij kleine sensor. Daarnaast vind je nog een 5 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrolens op de achterzijde. Deze twee camera’s schieten behoorlijk matige foto’s.

3. Kleuren

Hoewel de Samsung Galaxy A17 en de Galaxy A16 dus sterk op elkaar lijken, hebben ze wel andere kleuren. Je koopt de A17 in het grijs, blauw of zwart. Wanneer je de A16 bestelt, heb je de keuze uit donkerblauw, lichtgrijs en lichtgroen.

4. Software

Aangezien dit telefoons van Samsung zijn, draaien ze allebei op One UI, de softwareschil die het bedrijf over Android heen legt. De A17 had uit de doos Android 15 aan boord, terwijl de A16 het aanvankelijk met Android 14 moest doen. Ze krijgen (vanaf hun release) zes jaar volledige ondersteuning, wat in deze prijsklasse meer dan uitstekend is.

Concreet betekent dit dat de A17 wordt bijgewerkt tot en met Android 21 en beveiligingspatches ontvangt tot augustus 2031. Voor de A16 is Android 20 het eindstation. Beveiligingspatches rollen uit tot oktober 2030.

Galaxy A17

5. Prijzen

De adviesprijs van de Samsung Galaxy A17 bedraagt 229 euro, maar inmiddels koop je het toestel al voor € 139,-. Samsung vroeg aanvankelijk hetzelfde bedrag voor de A16. Omdat deze smartphone al langer in de winkels ligt, is de prijs nog verder gedaald: € 108,99.

Op het moment van schrijven bedraagt het verschil zo’n 30 euro. Dat is in absolute zin niet zoveel, maar relatief gezien wel: de A17 is bijna 30 procent duurder. Aangezien de verschillen minimaal zijn, raden we je daarom aan om voor de A16 te gaan. Dat kan eventueel ook met een abonnement. Hieronder vind je de beste deals.

-36% Laagste Samsung A16 prijs als los toestel € 108,99 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 170,- Proshop Naar deal

Ga je toch liever voor de Galaxy A17? Check dan de volgende deals:

-30% Laagste Samsung A17 prijs als los toestel € 139,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 198,- Belsimpel Naar deal