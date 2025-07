De beste kleine Android-smartphones

Op zoek naar een kleine smartphone zonder in te leveren op prestaties of camera’s? In deze koopgids zetten we vijf uitstekende keuzes op een rij.

De beste kleine Android-smartphone

Laatste update: donderdag 10 juli 2025 16:55

Smartphones zijn door de jaren heen steeds groter geworden. Dat kan ideaal zijn voor het kijken van video’s en het spelen van games, maar is niet voor iedereen een uitkomst. Gelukkig bestaan er nog altijd kleine telefoons die ook nog goede hardware bevatten.

In deze koopgids benoemen we per compacte smartphone de belangrijkste specificaties en zetten we de beste deals van dit moment op een rij. Check snel de top 5 en vind de juiste kleine telefoon die bij jou past.

1. Google Pixel 9 Pro

Dit vinden we goed Uitstekende camera's

Vlotte Tensor G4-chipset

Updates tot zomer 2031 Dit vinden we minder goed Traag opladen

128GB instapmodel

De Google Pixel 9 Pro is een schoolvoorbeeld van een compacte en krachtige smartphone. Onder de motorkap van het toestel zit een Tensor G4-chipset die alle apps weet te draaien. Het helpt uiteraard ook dat er standaard 16GB aan werkgeheugen bij zit, zodat multitasking en het balanceren van achtergrondtaken zonder problemen gaat.

Voor een uitstekende set camera’s moet je eveneens bij de Pixel 9 Pro zijn. De smartphone is voorzien van een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens. Zo schiet je te allen tijde kleurrijke, gedetaileerde foto’s en leg je onderwerpen van verder weg moeiteloos vast.

Een groot voordeel is bovendien dat je een smartphone aanschaft die door het bedrijf achter Android is ontwikkeld. Dat betekent dat je vaak als één van de eersten de meest actuele updates ontvangt. Google belooft voor de Pixel 9 Pro tot de zomer van 2031 updates, zodat je nog vele jaren van de smartphone geniet.

2. Samsung Galaxy S25

Dit vinden we goed Uitstekende prestaties in compact formaat

Mooi oled-scherm

Heel goed updatebeleid Dit vinden we minder goed Batterijduur houdt minder over

Camera's ouder en minder goed dan concurrentie

Ook Samsung brengt jaarlijks een compacte high-ender uit en dus past de S25 perfect in deze lijst. Wie de beste hardware van het moment wil, is met dit toestel uitstekend af: er zit namelijk een Snapdragon 8 Elite-processor onder de motorkap. Dit is een razendsnelle chipset die vrijwel alle apps en games zonder enige moeite aankan.

Over Android 15 heen, dat vanuit de doos op de Samsung S25 geïnstalleerd is, zit Samsungs bekende OneUI-schil. Deze is drukker dan een schone Android-versie, maar biedt ook talloze widgets en personalisatie-opties. Bovendien mag je tot februari 2032 geregeld alle belangrijke Android- en veiligheidupdates voor de smartphone verwachten.

Een ander pluspunt bij de Samsung Galaxy S25 is de aluminium behuizing. Deze kan tegen een stootje, maar is met een IP68-certificering ook bewezen stof- en waterdicht. Over het scherm zit een laagje Gorilla Glass Victus 2 om bescherming te bieden tegen krassen.

3. Xiaomi 15

Dit vinden we goed Snelle hardware

Helder en kleurrijk scherm

Slicium-koolstofbatterrij zorgt voor grote accucapaciteit

Standaard 12GB aan werkgeheugen, minimaal 256GB opslagruimte Dit vinden we minder goed Standaard software-instellingen niet optimaal

Updatebeleid loopt achter op andere high-enders

Cameraprestaties vallen tegen bij weinig licht

Naast Google en Samsung heeft ook Xiaomi een krachtige, kleine telefoon in het assortiment. De Xiaomi 15 is sinds maart 2025 in Nederland te koop en beschikt net als de S25 over de Snapdragon 8 Elite-processor en 12GB werkgeheugen. Je kiest zelf voor 256GB of 512GB opslagruimte.

Op de achterkant van de Xiaomi 15 zitten drie lenzen met elk 50 megapixel: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Daarmee schiet je in veruit de meeste omstandigheden scherpe foto’s, al zijn ze iets minder sterk bij weinig licht. Wie echt de beste camera’s wil, verwijzen we naar de Pixel 9 Pro.

Waar de Xiaomi 15 juist weer in uitblinkt is de batterij: deze is 5240 mAh en houdt het gemakkelijk een volledige dag vol. Bij gemiddeld gebruik is zelfs anderhalve dag haalbaar. Bovendien laad je de kleine telefoon weer binnen een halfuur volledig op met maximaal 90 watt.

4. Google Pixel 9

Dit vinden we goed Verbeterd ontwerp

Schone Android-versie en jarenlange updates

Kleurrijk en vloeiend amoled-scherm

Goede camera's Dit vinden we minder goed Niet de snelste processor op de markt

Langzaam opladen

De Google Pixel 9 heeft hetzelfde formaat, dezelfde chipset en hetzelfde updatebeleid als de Pixel 9 Pro. Toch betaal je er minder voor: € 579,-. Je levert onder meer in op de telelens en het werkgeheugen (12GB in plaats van 16GB).

Met de Pixel 9 is onder andere een lichte daling in laadsnelheid van toepassing: 27 watt in plaats van 37 watt. Dit scheelt om en nabij maximaal een kwartier in oplaadtijd. De Pixel 9 is daarnaast draadloos op te laden met maximaal 15 watt.

Net zoals bij elke grotere high-ender van Google krijg je vanaf release zeven jaar lang alle Android-upgrades en beveiligingspatches, vaak als een van de eersten. Ook krijg je een volledig schone Android-versie zonder extra apps of drukke menu’s.

5. Samsung Galaxy S24

Dit vinden we goed Prachtig amoled-scherm

High-end hardware

Goed updatebeleid Dit vinden we minder goed One UI-softwareschil is zwaar

De Samsung Galaxy S24 is inmiddels opgevolgd door de S25, maar is nog altijd een erg goede keuze als kleine telefoon. Het toestel kost inmiddels nog € 489,99. Je krijgt hetzelfde 6,2 inch amoled-scherm en dezelfde camera-opstelling. Waar je wel op inlevert is werkgeheugen: dit is slechts 8GB in plaats van 12GB en kan in de toekomst ervoor zorgen dat apps minder soepel draaien.

Onder de motorkap van de S24 zit een Exynos 2400-processor, die zonder problemen alle apps kan draaien. Het spelen van zware 3D-games gaat lastiger, maar een licht tot gemiddeld spelletje gaat prima. De batterij van de smartphone is bovendien 4000 mAh, dezelfde grootte als de S25.

De Samsung S24 is in januari 2024 verscheen en krijgt vanaf release zeven jaar lang alle grote updates. Dit is, zoals je wellicht al kan raden, iets korter dan de S25. Na februari 2031 loopt de ondersteuning ten einde. Je kan voor jezelf de inschatting maken of je zolang met de smartphone doet, of voor die tijd mogelijk al voor een nieuwer model kiest.