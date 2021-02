LG X Power 2: middenklasser met enorme accu

De LG X Power 2 is een midrange smartphone met een hele bijzondere specificatie: de accu met enorme capaciteit. LG heeft in de X Power 2 een batterij gestopt met een capaciteit van maar liefst 4500 mAh. Het scherm van 5,5 inch heeft een HD-resolutie van 1280 bij 720 pixels, terwijl er onder de motorkap een octacore-processor draait.

Deze smartphone is de opvolger van de LG X Power. Deze smartphone had bij zijn release de grootste accu die LG ooit in een smartphone gestopt heeft, maar is nu ruimschoots ingehaald door de X Power 2. Daarnaast heeft zijn opvolger een groter scherm gekregen van 5,5 inch en heeft de processor een upgrade gehad. Bovendien draait de X Power 2 uit de doos op Android 7.0 Nougat.

Lees verder na de advertentie.

De LG X Power 2 in vogelvlucht

Hoewel de LG X Power 2 op papier behoorlijk degelijke specs heeft is bokst hij wat zijn interne hardware betreft niet boven zijn gewichtsklasse. Het toestel is daarentegen een interessant alternatief voor mensen die niet te veel aan een smartphone uit willen geven en accuduur het allerbelangrijkst vinden. Hieronder vind je een compleet overzicht van de LG X Power 2 specificaties.

5,5 inch lcd-scherm met resolutie van 1280 bij 720 pixels

13 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-camera met groothoeklens voorop

Loopt op Android 7.0 Nougat, met extra apps van LG

Octacore-chip onder de motorkap, 2GB werkgeheugen

16GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met geheugenkaart

Enorme accu van 4500 mAh

Meer over de LG X Power 2

Het meest opvallende pluspunt van de LG X Power 2 is die enorme accucapaciteit. Volgens het bedrijf kun je 15 uur achter elkaar video’s kijken op het toestel, of 18 uur lang webpagina’s openen. Bij normaal gebruik kun je zelfs bijna drie dagen aan gebruik uit de accu halen. Op het moment dat je die oplader nodig hebt is het toestel binnen een uur voor de helft opgeladen, waarbij de accu na twee uur helemaal vol is.

De 5 megapixel-camera aan de voorkant van de LG X Power 2 is uitgerust met een groothoeklens. Dat betekent dat je met gemak je hele vriendengroep op de foto zet, zonder dat je hoeft te dringen om op de foto te passen. Deze wijde lens werkt bovendien met al je favoriete apps: het maakt dus niet uit of je Snapchat of Instagram fijner vindt.

De hardware onder de motorkap is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse taken. De octacore-processor onder de motorkap heeft in combinatie met de 2GB aan aanwezige opslagruimte meer dan genoeg vermogen voor het checken van je Facebook, het versturen van WhatsApp-berichten en het spelen van simpele games. Wil je echt zware games spelen? Dan heb je waarschijnlijk wat meer vermogen nodig.

Lees het laatste nieuws over LG