Waarom optische zoom op je smartphone in de toekomst beter wordt

Je smartphone maakt steeds betere foto’s, maar inzoomen blijft een zwak punt. Daar hoopt LG verandering in te brengen. Het bedrijf ontwikkelde een cameramodule waarmee je 4 tot 9 keer optische zoom bereikt op je smartphone.

LG wil optische zoom op je smartphone verbeteren

LG maakt zelf geen telefoons meer, maar blijft wel technologie ontwikkelen voor andere bedrijven. Begin januari presenteert de fabrikant tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas een variabele optische zoomcamera voor smartphones.

Met deze camera kun je tussen de 4 en 9 keer optisch inzoomen. Dat is erg bijzonder. De Google Pixel 7 Pro heeft bijvoorbeeld alleen een camera waarmee je 5 keer optisch inzoomt. Als je het beeld nóg dichterbij haalt, gebruikt Google Super Res Zoom. Dat is een combinatie van optische en digitale zoom, die altijd tot kwaliteitsverlies leidt.

De cameramodule die LG ontwikkelde

Sommige smartphones, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra, hebben twee telelenzen: in dit geval eentje waarmee je 3 keer inzoomt én eentje waarmee je het beeld 10 keer dichterbij haalt. Daar zit echter niets tussen. Als je bijvoorbeeld 5 keer inzoomt, maakt ook dit toestel gebruik van digitale – en dus inferieure zoom.

Met de nieuwe camera van LG bereik je echte optische zoom op je smartphone. Dat moet niet alleen voor betere foto’s zorgen, maar heeft nog meer voordelen. Zo besparen fabrikanten ruimte omdat er slechts één telelens ingebouwd hoeft te worden. Dat zorgt er volgens LG ook voor dat de batterij van je toestel langer meegaat.

Hoe de kwaliteit is moeten we afwachten

Dat klinkt allemaal erg indrukwekkend, maar we zijn bij Android Planet vooralsnog een beetje sceptisch. De enige smartphone met echte optische zoom is momenteel de Sony Xperia 1 IV. Daarmee haal je het beeld 3,5 tot 5,2 keer dichterbij. Om dat voor elkaar te krijgen, moest Sony een minuscule camerasensor gebruiken. De kwaliteit is daarom niet geweldig.

Het bereik van de nieuwe LG-camera is met 4 tot 9 keer een stuk groter. We vragen ons af welke concessies het bedrijf heeft moeten doen aan de kwaliteit. Als de sensor nóg kleiner is dan op de Sony, gaat het voordeel van optische zoom ten opzichte van digitale zoom wellicht verloren.

Toch laten we ons natuurlijk graag verrassen. Als er een smartphone met deze camera op de markt komt, zullen we hem uitgebreid voor je testen.

