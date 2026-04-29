Deze smartphone-accessoires maak je thuis met een 3d-printer

Koop je regelmatig goedkope smartphone-accessoires bij Temu of Amazon? Je kunt je ze thuis nog veel goedkoper maken als je een 3d-printer hebt.

Smartphone-accessoires uit de 3d-printer

Het is steeds normaler om 3d-printers in huis te halen. Niet alleen omdat de apparaten goedkoper worden, maar vooral ook omdat ze tegenwoordig veel toegankelijker zijn. Hoewel je nog wel een beetje handigheid moet hebben, komt het er vooral op neer dat je een bestand via je smartphone naar het apparaat stuurt en het ding zijn werk laat doen.

Er is op die manier meer mogelijk dan je denkt, en voor een fractie van de prijs van wat je er in een webshop voor zou betalen. Printen kan in de meeste gevallen met PLA, een biologisch afbreekbaar bioplastic. Daardoor is het ook nog eens niet belastend voor het milieu.

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een 3d-printer?

Bij het kopen van een 3d-printer is het goed om de ervaringen van andere gebruikers te controleren, want in de kwaliteit van de prints is de ene 3d-printer de andere niet. Daarnaast moet je vooraf enkele dingen bedenken, zoals in welke materialen je wil printen en hoe groot je prints moeten zijn.

Iets waar je niet zo snel over nadenkt, maar wat wel belangrijk is: heb je een goede plek voor de 3d-printer? Bij het printen wordt namelijk plastic gesmolten en zelfs bij biologisch afbreekbaar fillament komen er dan dampen en stoffen vrij. Zet het apparaat dus op een plek waar je zelf niet de hele tijd er naast zit, en met voldoende ventilatie.

Wat kun je voor je smartphone printen?

De mogelijkheden zijn eindeloos. We zetten enkele zeer praktische ideetjes op een rijtje, met bij elk idee enkele voorbeelden geplukt van website MakerWorld. Daar zijn al deze modellen volledig gratis te downloaden en te printen. Andere populaire websites voor gratis of betaalde modellen zijn Cults3D of Printables.

Houder

De meest logische optie is om een houder voor je smartphone te maken, waarmee je het toestel rechtop kunt zetten. Bijvoorbeeld voor op je bureau, of als je buiten eet en wat op een streamingdienst wil kijken.

Hoesjes

Je kunt zelf een hoesje voor je smartphone printen. Je toestel is dan mogelijk niet zo goed beschermd als met zacht silicoon, maar je bent wel vrij in het gebruik van kleur en vorm.

Laadstation

Maak een heel laadstation waar je jouw smartphone en smartwatch oplaadt en mogelijk nog enkele andere items neerlegt. Je hebt daar natuurlijk wel je eigen kabels voor nodig, of je Qi-laders om draadloos te laden.

Versterker

Hoewel je geen hele speaker kunt printen, is het wel mogelijk om het geluid van je smartphone luider te maken met de juiste amplifier. Je zet dan muziek of een podcast aan en plaatst je smartphone in de gadget.

Kabelhaspel

Kabels kun je goed opruimen door kleine kabelhaspels te printen. Je legt de kabel erin en draait aan de grote knop in het midden om de kabel op te rollen. Leuk om te doen en je kabels blijven netjes en beschermd.

Cleaner

Print een tool om het stof uit de poorten van je smartphone te halen. Je kunt ook dopjes printen om de poorten af te sluiten, als je bijvoorbeeld alleen draadloos oplaadt en je geen vuil in de poort wil hebben.

Kabelreparatie

Een gebroken kabel? Schuif er een zelf geprint hoesje omheen! Op deze manier hoef je voorlopig nog geen nieuwe kabel te kopen.

Tripod

Print je eigen tripod om je smartphone stabiel neer te zetten voor het maken van mooie foto’s. Handig voor als je foto’s van jezelf wil maken of een timelapse wil creëren.

Meer mogelijk

Wat je hierboven ziet zijn de meest geprinte categorieën voor smartphone-accessoires, maar je kunt nog allerlei andere dingen printen. Denk aan een houdertje voor achterop je smartphone waar jij je vingers schuift, of schijfjes met icoontjes waar je een nfc-tag in plaats zodat je weet welke actie er achter zit. Lees meer over het gebruik van nfc-tags.