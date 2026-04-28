Let op: deze Android-versie heb je nodig voor 6 populaire apps

WhatsApp heeft aangekondigd vanaf september bepaalde oudere toestellen niet meer te ondersteunen. Wij doken gelijk in vijf andere populaire apps en vertellen je welke Android-versie minimaal nodig is om deze te draaien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ondersteuning WhatsApp verandert vanaf september

WABetaInfo meldt dat WhatsApp de systeemvereisten gaat aanscherpen en in het najaar definitief stopt met de ondersteuning van z’n app voor oudere Android-apparaten. Momenteel kun je met een smartphone die draait op Android 5.0 (Lollipop) nog gebruikmaken van WhatsApp, maar daar komt verandering in.

Per 8 september werkt de chatapp alleen nog maar op apparaten die minimaal Android 6.0 (Marshmallow) hebben. Deze versie van het besturingssysteem kwam uit in 2015, meer dan tien jaar geleden dus. Voor het overgrote deel van de huidige Nederlandse smartphonebezitters is de verhoging van de Android-versie dan ook geen probleem. Veel mensen zullen zelfs eigenaar zijn van een toestel met Android 16, de nieuwste versie.

Wereldwijd meer impact dan in Nederland

Kijken we naar recente cijfers over de Android-versies die wereldwijd op toestellen draaien, dan is dat een ander verhaal. Het schijnt dat rond de 0,4 procent van alle Android-toestellen op Android 6 of lager draait. Maar, wanneer je weet dat Android en WhatsApp miljarden gebruikers hebben, gaat het alsnog om miljoenen toestellen.

Vooral in ontwikkelingslanden wordt nog volop gebruikgemaakt van oude telefoons die nooit de update naar Android 6 hebben gekregen of ooit nog zullen krijgen. Wanneer updaten voor deze groep geen optie is, zullen gebruikers dus moeten overstappen op een nieuwer toestel om appjes te kunnen blijven versturen.

WhatsApp zal getroffen gebruikers rechtstreeks in de app informeren over de wijziging. Ook adviseert het bedrijf gebruikers om ruim voor de deadline back-ups van chats te maken. WhatsApp, eigendom van Meta, rechtvaardigt de verandering vanwege recente ontwikkelingen van nieuwe functies, zoals de notificatiebubbels. Om die goed te laten werken, is een hogere Android-versie nodig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 andere populaire apps en hun minimale Android-versie

Na het lezen van het nieuws over de minimale Android-versie voor WhatsApp, vroegen we ons op de redactie gelijk af hoe het zit voor andere populaire applicaties. Hieronder vind je de meest recente informatie over apps die wellicht op jouw smartphone staan.

Google Maps

Momenteel heb je minimaal Android 8.0 nodig voor een goede werking van Google Maps. Ook krijg je alleen updates als je toestel op deze (of een hogere) versie van Android draait.

Spotify

Bij de populaire streamingsdienst ligt de minimale Android-versie iets lager. Wie een apparaat heeft met minimaal Android 7.0, hoeft zich geen zorgen te maken. Dan kun je Spotify normaal installeren en gebruiken.

YouTube

Bij het bekende videoplatform ligt de lat het hoogst. Je hebt minimaal Android 9.0 nodig voor de nieuwste versie van YouTube. Wie Android 8.0 heeft, kan soms wel nog video’s kijken, maar zal waarschijnlijk geen updates voor de app meer ontvangen.

Facebook en Instagram

Voor Facebook geldt dat je apparaat minimaal Android 8.0 moet hebben om goed te werken. Iets oudere versies werken soms nog wel, maar ook hier kun je dan geen updates meer verwachten. Instagram is hetzelfde verhaal.

Laat weten of jouw toestel op Android 16 draait of nog op een oudere versie. Stiekem zijn we benieuwd naar de persoon met de laagste Android-versie en het bijbehorende toestel!

Iedere zondag een vers weekoverzicht van de beste apps: