Amazon Prime Video-app krijgt grote update: dit is er allemaal nieuw

Streamingdienst Amazon Prime Video krijgt een grote update, waardoor de interface compleet op de schop gaat. Daardoor oogt de dienst overzichtelijker en moderner. Neem gauw een kijkje!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime Video-app: groot redesign

Als je een abonnement op Amazon Prime Video hebt, is het je misschien wel opgevallen dat de app er een stuk ouderwetser uitziet dan andere streamingdiensten. Bijvoorbeeld Netflix, HBO Max en Disney Plus hebben een mooiere – en vaak ook overzichtelijkere – app. Dat is nu verleden tijd, want Amazon geeft Prime Video een grondige redesign.

De komende weken rolt een update uit voor de Prime Video-app op Android, maar ook voor Android TV- en Google TV-app apparaten. Op je Chromecast met Google TV ziet de streamingdienst er dus binnenkort ook strakker uit. Het menu, dat bestaat uit zes onderdelen, staat nu aan de zijkant in plaats van bovenin.

Hier kun je gemakkelijk zoeken naar titels, teruggaan naar het homescherm of naar ‘Mijn spullen’ navigeren. Bij laatstgenoemde staat je kijklijst en het overzicht met aankopen, van films die je hebt gehuurd. Verder worden films en series – zoals je zou verwachten – getoond met grote posters.

Ook nieuw is de top 10-lijst, waar de populairste films en series van dat moment worden uitgelicht. Deze functie ken je waarschijnlijk wel van Netflix en hij is handig, want hierdoor zie je in een oogopslag waar de meeste mensen naar kijken.

De vernieuwde Amazon Prime Video-app rolt vanaf nu uit naar Android-gebruikers, smart-tv’s en Android TV- en Google TV-apparaten. De iOS- en webversie worden later bijgewerkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over Amazon Prime Video

Amazon Prime Video is al geruime tijd beschikbaar in Nederland en een concurrent voor Netflix en andere streamingdiensten. Prime Video heeft best een ruim aanbod van films en series en is relatief goedkoop. Je betaalt slechts 2,99 euro per maand. Ter vergelijking: Netflix kost minimaal 7,99 euro per maand en voor Disney Plus ben je maandelijks 8,99 euro kwijt.

Handig is dat je het aanbod van Prime Video kan uitbreiden met zogeheten ‘Prime Video Channels‘. Voor een hoger maandbedrag krijg je dan toegang tot bijvoorbeeld de content van Film 1, StarzPlay en Hayu.