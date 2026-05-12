The Android Show 2026: Android 17, Android Auto-update en meer

Google heeft tijdens een presentatie Android 17 officieel uit de doeken gedaan. Het bedrijf laat zien welke features allemaal nieuw zijn en in dit artikel vertellen we meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google toont Android 17

Tijdens de tweede editie van The Android Show heeft Google de nieuwste Android-versie laten zien: Android 17. De zoekgigant toont de belangrijkste nieuwe functies, die later dit jaar naar (Pixel-)smartphones worden uitgerold. Daarna is het aan andere merken om de features beschikbaar te maken.

Google doet een beetje geheimzinnig over de release van Android 17, waardoor we niet precies weten wanneer de grote update te downloaden is. We denken dat de nieuwe Android-versie nog minstens een maand op zich laat wachten, maar dat is natuurlijk speculeren.

Screen Reactions en Pause Point

Eén van de nieuwe functies die naar Android komt is Screen Reactions. Met deze feature kun je simpel het scherm van je smartphone en jezelf tegelijk filmen. Hierdoor maak je op een makkelijke manier een reactievideo, die je vervolgens kunt delen op apps als YouTube of TikTok. Screen Reactions komt ‘deze zomer’ naar Pixel-telefoons.

Het komt je vast bekend voor: je pakt je smartphone erbij om een appje te checken en voordat je het weet ben je een halfuur lang aan het scrollen in Instagram en/of TikTok. Je kan een app-timer instellen om jezelf te beperken tot een paar minuten doomscrollen, maar Google heeft iets nieuws bedacht.

De zoekgigant introduceert ‘Pause Point’. Bij het openen van afleidende apps geeft de functie je eerst tien seconden de tijd om tot rust te komen. Zo kun je snel een ademhalingsoefening doen of een timer instellen, zodat je zeker weet dat je niet te lang op je telefoon bezig blijft. Door het doen van een oefening besluit je (hopelijk) de app toch niet te openen, omdat je er van bewust wordt dat het openen een automatisme is.

Ook kun je kiezen om in plaats van de app te openen, naar enkele favoriete foto’s te kijken of een audioboek te starten. Als stok achter de deur is het niet te simpel om Pause Point weer uit te schakelen, want hiervoor moet je jouw smartphone helemaal opnieuw opstarten.

Gemini Intelligence

Uiteraard is er weer een belangrijke rol weggelegd voor Gemini. Google introduceert nu Gemini Intelligence, dat opdrachten kan uitvoeren terwijl jij iets anders doet op je Android-telefoon. Bij de ‘normale’ versie van Gemini geef je de AI een opdracht middels tekst of spraak.

Gemini Intelligence geef je een opdracht waar allerlei stappen voor nodig zijn en waar die even de tijd voor nodig heeft. Dit is dus agentische AI die zelfstandig aan het werk gaat. Bovenin het scherm zie je via notificaties hoe de opdracht vordert. Ook tof: je kan Gemini persoonlijke widgets voor je laten maken, die je vervolgens op je homescreen zet.

-> Gemini Intelligence: alles wat je moet weten over deze agentische AI voor Android

Gemini krijgt een grotere rol in Chrome voor Android. Het slimme hulpje is binnenkort standaard in de browser te vinden en krijgt een eigen knop naast de url-balk. Druk je op het knopje, dan verschijnt Gemini onderin beeld en kun je een vraag stellen over de webpagina die je bekijkt.

Het is mogelijk om lange artikelen door Gemini te laten samenvatten of vragen om stukken tekst uit te leggen. Gemini werkt daarnaast samen met andere Google-apps, waardoor je bijvoorbeeld een recept van een webpagina direct naar Google Keep kopieert.

Verder is het mogelijk om met Nano Banana vanuit Chrome afbeeldingen te genereren. Google laat weten dat Gemini voor Chrome eind juni beschikbaar wordt in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe features naar de Benelux komen. Google heeft tot slot zo’n 4000 emoji van een opfrisbeurt voorzien, waardoor ze moderner ogen en meer detail hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Upgrades voor Android Auto

Google geeft het populaire Android Auto een forse upgrade. De slimme software voor in de auto krijgt het Material 3 Expressive-design, dat vorig jaar is geïntroduceerd in Android 16. Het ontwerp heeft kleurrijke elementen, vloeiende animaties en geeft je meer opties om het uiterlijk aan te passen. Denk aan het lettertype en de wallpaper.

Verder kun je widgets instellen, zodat je in één tik een contactpersoon belt of het weerbericht te zien krijgt. Google Maps gaat op de schop met ‘Immersive Navigation’. Tijdens het rijden krijg je veel meer van de route te zien, doordat de omgeving in 3d wordt getoond en gebouwen transparanter zijn.

Tot slot wordt het mogelijk om full-hd-video’s (in 60 frames per seconde) te kijken in Android Auto. Dit werkt met YouTube en alleen als je auto is geparkeerd. Ga je weer rijden, dan wordt het filmpje automatisch afgesloten en hoor je alleen de audio. Apps als YouTube Music en Spotify krijgen een opfrisbeurt in Android Auto.

Meer op Google I/O 2026

Volgende week, op 19 en 20 mei, vindt Google I/O 2026 plaats. Op deze ontwikkelaarsconferentie gaat de zoekgigant ongetwijfeld dieper in op alle nieuwe functies van Android, Gemini en Android Auto.

De keynote staat gepland voor dinsdag 19 mei om 19.00 uur Nederlandse tijd. De Android Planet-redactie zit dan natuurlijk klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien.

Wil je Android Planet vaker terugzien in je zoekresultaten? Voeg ons dan toe als voorkeursbron. Dat kan heel gemakkelijk via de knop hieronder.