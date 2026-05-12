Gemini Intelligence: alles wat je moet weten over deze agentische AI voor Android

Wordt Gemini nog slimmer? Google introduceert Gemini Intelligence die op Android opdrachten uitvoert terwijl jij wat anders doet. Dit moet je weten.

Dit is Gemini Intelligence

Google maakt de wereld van Gemini een stukje extra ingewikkeld met de introductie van Gemini Intelligence. Dat komt vooral door de naam. Gemini zelf is namelijk al ‘artificial intelligence’. Alsof je BSN-nummer, chai thee of naanbrood zegt: het is allemaal een beetje dubbelop. Toch is dit een interessante versie van Gemini speciaal voor Android.

Hoe is Gemini Intelligence anders dan normale Gemini?

Bij de normale Gemini geef je een opdracht via tekst of stem en komt de AI met een antwoord zoals een stuk tekst of een plaatje. Gemini Intelligence geef je een opdracht waar allerlei stappen voor nodig zijn, die de AI zelfstandig uitvoert. Dit is dus een voorbeeld van agentische AI. Bovenin het scherm zie je via notificaties hoe de opdrachten vorderen.

Als voorbeeld noemt Google dat je aan Gemini Intelligence kunt vragen om een fiets te reserveren tijdens je spinningles. Of je kunt de AI vragen om in je Gmail te kijken naar de syllabus van je studie, om de benodigde boeken alvast in een webshop te vinden en in een mandje te leggen.

Je kunt Gemini Intelligence dus koppelen aan je persoonlijke informatie zoals je e-mails, maar het is ook mogelijk om informatie op je scherm gebruiken. Heb je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje in je favoriete notitie-app staan, dan kun je aan Gemini Intelligence vragen om al die items in het mandje van je supermarkt-app te plaatsen. Hierdoor hoef jij alleen nog maar op bestellen te tikken.

Hoeveel vrijheid heeft Gemini Intelligence op mijn smartphone?

Als gebruiker bepaal je hoeveel toegang Gemini Intelligence krijgt. Je kunt er dus voor kiezen om de AI te verbinden met Personal Intelligence, zodat Gemini informatie kan halen uit Gmail, Google Docs en meer. Je kunt de AI ook toegang geven tot Autofill, waardoor Gemini voor jou online formulieren invult.

Gemini Intelligence begint alleen met een taak als jij dat vraagt, maar kan wel opdrachten voorstellen zodat je die alleen nog maar hoeft te activeren. Zo wordt er dus nog niet spontaan wc-papier bezorgd als je in een e-mail moppert dat je last hebt van je buik. Sowieso moet je altijd een bevestiging geven voordat Gemini iets koopt.

Is dit wel veilig?

Een van de grootste gevaren voor agentische AI is ‘prompt injection‘, waarbij ergens een kwaadaardige opdracht voor de AI wordt verstopt (zoals in een e-mail). Google zegt nieuwe beveiligingen voor Android te maken om dit tegen te gaan, maar het is afwachten of dat in de praktijk voldoende werkt.

Gelukkig kun je altijd de acties van de AI bekijken, en binnenkort in het Android Privacy Dashboard zien welke apps AI-assistenten op je smartphone de afgelopen 24 uur hebben gebruikt.

Werkt Gemini Intelligence op alle Android-toestellen?

Gemini Intelligence kun je aanvankelijk alleen gebruiken op de meest geavanceerde smartphones. Concreet betekent dit dat je de agentische AI komende zomer op de nieuwste Samsung Galaxy-toestellen en de nieuwe Pixel-toestellen kunt gebruiken.

Toch belooft Google dat het niet lang duurt tot de technologie naar meer apparaten uitrolt. Niet alleen naar andere Android-toestellen, maar ook je smartwatch, auto, bril en laptops. In die laatste categorie gaat het om de nieuwe Googlebooks.

Hoe zit het met de Googlebooks?

Google beschrijft zijn Googlebooks als vanaf het begin ontworpen voor Gemini Intelligence. Verwacht dus vergelijkbare functies op deze laptops, die je kunt zien als de opvolger van de Chromebook. Googlebooks krijgen zelfs een speciale cursor: de Magic Pointer. Als je deze cursor schudt dan komt die tot leven en kijkt Gemini mee naar je scherm om je te helpen.

Googlebooks worden gemaakt door onder andere Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo en zijn te herkennen aan een ‘glowbar’: een balkje met lampjes.

Zo bevalt Gemini voor Home

