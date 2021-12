Deze Android-smartphones kregen in 2021 niet genoeg aandacht

In 2021 kwamen heel veel Android-smartphones uit die terecht de aandacht opeisten. Helaas betekent dit ook dat andere toestellen onterecht zijn ondergesneeuwd. Deze vijf Android-smartphones verdienen wat meer aandacht.

Deze Android-smartphones vlogen in 2021 onder de radar

Grote telefoonfabrikanten als Samsung hoeven over aandacht niet te klagen. In de top vijf van meest gelezen telefoonreviews op Android Planet in 2021 komen we de Zuid-Koreaanse fabrikant maar liefst drie keer tegen.

Het gros van de merken kreeg echter veel minder aandacht, terwijl hun smartphones wel de moeite waard zijn. In dit artikel hebben we vijf van zulke outsiders verzameld. Deze Android-smartphones mogen best wat meer aandacht.

1. Asus Zenfone 8

Asus is vooral een bekende naam in de computerwereld, maar brengt zo nu en dan ook smartphones uit. De afgelopen jaar verschenen Asus Zenfone 8 is om meerdere redenen een positieve vreemde eend in de bijt.

Daar waar toestellen steeds groter lijken te worden, is de Zenfone 8 juist heel compact. Het 5,91 inch-scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en oogt daardoor heel vloeiend. Dit compacte formaat wordt bijgestaan door een degelijk ontwerp, krachtige hardware en prima accuduur.

Ook tof: de Zenfone 8 heeft, als een van de laatste der mohicanen, nog een koptelefoonaansluiting. Perfect is de kleine Asus niet, want het updatebeleid had bijvoorbeeld beter gekund. Wie echter op zoek is naar een compacte Android-smartphone doet er verstandig aan de Zenfone 8 eens te bekijken.

→ Lees onze volledige Asus Zenfone 8 review

2. Motorola Edge 20

De Motorola Edge 20 is de opvolger van de eerste Motorola Edge, die halverwege 2020 uitkwam. De vernieuwde Edge vloog grotendeels onder de radar, maar waarom eigenlijk? Het toestel heeft namelijk een hele fraaie prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor de vanafprijs van 399 euro krijg je een uitstekend (oled-)scherm, strak design en goede prestaties. Ook de camera’s leveren meer dan prima werk af.

Bovendien heeft Motorola werk gemaakt van zijn grootste minpunt: het updatebeleid. Het bedrijf belooft de telefoon in ieder geval naar Android 12 en Android 13 te updaten. Daarbij krijgt de Edge 20 drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates.

→ Lees onze volledige Motorola Edge 20 review

3. Asus ROG Phone 5

Sommige smartphones zijn voor een breed publiek gemaakt, anderen duidelijk niet. De Asus ROG Phone 5 valt overduidelijk in die laatste categorie. Deze high-end gamingsmartphone is eigenlijk alleen de moeite waard wanneer je heel veel mobiele games speelt.

Check? Dan is de ROG Phone 5 zeker het bekijken waard. Het toestel heeft een flinke accu, koptelefoonaansluiting en stereospeakers. Ook handig zijn de aanraakgevoelige knoppen op de zijkant. Zodra je deze indrukt kun je bijvoorbeeld een actie in een game uitvoeren.

Verder kun je de ROG Phone 5 uitbreiden met allerlei accessoires om de game-ervaring nóg beter te maken. Denk aan een dockingstation om de telefoon met je monitor, toetsenbord of muis te koppelen. Ook kun je een extra koeler op de achterkant klikken. Hierdoor wordt de Asus-telefoon minder warm tijdens het gamen.

→ Lees verder over de Asus ROG Phone 5

4. Poco X3 Pro

Sinds afgelopen jaar staat Poco op eigen benen. Het bedrijf kan hierdoor niet langer meeliften op de naamsbekendheid van Xiaomi, de voormalige eigenaar. Wanneer het bedrijf telefoons blijft uitbrengen met de kwaliteit van de Poco X3 Pro duurt het waarschijnlijk niet lang meer voordat ook Poco een gevestigde naam is.

De Poco X3 Pro doet namelijk heel veel dingen goed. Zo gaat de accu lekker lang mee, heeft het scherm een hoge ververssnelheid en ook de hardware mag er wezen.

De camera’s hadden beter gekund, maar bij een telefoon met een adviesprijs van ruim 200 euro moet je simpelweg concessies doen.

→ Lees onze volledige Poco X3 Pro review

5. Motorola Moto E20

De meeste goedkope Android-smartphones zijn niet aan te raden. Dat komt omdat ze vaak te heftige concessies doen, waardoor er in de praktijk niet met de toestellen te werken is. Een positieve uitzondering op deze stelregel is de Motorola Moto E20.

Voor minder dan honderd euro krijg je namelijk een alleraardigst toestel (naar verhouding, uiteraard). De Moto E20 heeft bijvoorbeeld een fors scherm, redelijke hardware en flinke accu (van 4000 mAh). Het goedkope Motorola-toestel is zelfs spatwaterdicht.

Hij draait op Android 11 Go, een afgeslankte versie van het ‘gewone’ besturingssysteem die speciaal voor telefoons met minder krachtige hardware is ontwikkeld. Helaas zit Android 12 Go er niet in, maar je krijgt wel twee jaar beveiligingsupdates.

→ Lees verder over de Motorola Moto E20