Samsung heeft sinds 2019 geen draadloze over-ear-koptelefoon meer uitgebracht in Nederland. Momenteel gaan er afbeeldingen rond van een nieuw model (Galaxy Studio) dat mogelijk in 2027 uitkomt.

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Samsung werkt (eindelijk weer) aan koptelefoon

Via SamMobile zijn beelden gelekt van een nieuwe hoofdtelefoon van Samsung. Het is al maanden een gezoem rondom deze zogenaamde Samsung Galaxy Studio-koptelefoon. Op de beelden is te zien dat er meerdere fysieke knoppen op het apparaat zitten, naast aanraakbediening.

Wie jaren jaar geleden ook al interese had in tech, kent wellicht de Samsung Level Over uit 2014 nog. Deze koptelefoon krijgt dus wellicht een moderne opvolger die zomaar eens een geduchte concurrent kan worden voor de huidige (top)modellen van Sony, Bose, Sennheiser en Nothing.

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Fysieke knoppen en aanraakbediening

De huidige beelden van SamMobile zijn een stuk gedetailleerder dan eerder gelekte ontwerpen. Zo zitten er meerdere fysieke knoppen op de oorschelpen. Daarmee zouden gebruikers de actieve ruisonderdrukking kunnen in- en uitschakelen. Verder wordt gehint op fysieke knoppen om het volume te regelen. Naast de knoppen zijn er ook aanraakgevoelige bedieningselementen.

Een eerder gerucht is dat de nieuwe hoofdtelefoon in twee kleurvarianten op de markt gaat komen: zwart en rood. Vooralsnog zien we op de afbeeldingen alleen iemand die de zwarte variant draagt.

Uiteraard kan er nog veel veranderen voordat Samsung daadwerkelijk besluit om de koptelefoon aan te kondigen. Niet alleen de kleuropties, maar ook de naam. Galaxy Studio is namelijk nog niet door Samsung bevestigd.