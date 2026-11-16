‘Samsung komt met Galaxy Claw: dit kan deze nieuwe vorm van AI’

Galaxy AI bestaat inmiddels een paar jaar en nu lijkt Samsung te werken aan een geavanceerdere vorm van kunstmatige intelligentie. ‘Galaxy Claw’ zou veel taken voor je kunnen automatiseren.

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‘Galaxy Claw komt eraan’

Met Galaxy AI kun je van alles. Beelden genereren, teksten schrijven of samenvatten en bijvoorbeeld een dagelijks overzicht krijgen met voor jou belangrijke informatie. Toch leek Samsung dit jaar niet zoveel vooruitgang te boeken met deze functies. Inmiddels lijkt er een grotere verandering voor de deur te staan.

De website Android Authority ontdekte het bestaan van Galaxy Claw, wat een soort persoonlijke AI-agent lijkt te worden die namens jou allerlei taken kan uitvoeren. Je hoeft dan dus niet meer om instructies te vragen en zelf tussen apps te switchen om dingen voor elkaar te krijgen. ‘Claw’ zou apps en bepaalde diensten automatisch aan elkaar koppelen.

Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Galaxy Claw heeft in ieder geval toegang nodig tot je kalender, contacten, mail, berichten, telefoon en voicerecorder. Daarmee zouden vooral terugkerende klusjes geautomatiseerd kunnen worden.

Denk wellicht aan het opruimen van overbodige bestanden op je toestel of het zoeken naar de laagste prijzen voor vliegtickets. Je zou dan bijvoorbeeld automatisch een notificatie kunnen krijgen als een retourtje New York onder een vooraf ingesteld bedrag komt.

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Onderdeel van Galaxy AI Premium?

Recent lazen we al dat Samsung werkt aan een betaald Galaxy AI Premium-abonnement. Daarmee zou je onder andere hogere gebruikerslimieten krijgen voor zaken als beeldbewerking en het genereren van video’s. Het ligt voor de hand dat Galaxy Claw ook onderdeel zal zijn van dit abonnement.

Vermoedelijk presenteert Samsung het AI Premium-abonnement begin volgend jaar tegelijk met de Galaxy S27-telefoons. Of alle functies ook in Nederland beschikbaar komen, moeten we nog afwachten. Door strenge EU-regels lopen AI-functies hier soms vertraging op.

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