‘Galaxy A58-camera’s lekken uit: Samsung speelt op veilig’

De Samsung Galaxy A57 is sinds maart dit jaar uit. Deze publiekslieveling doet veel goed en verkoopt behoorlijk. Maar mocht je wensen hebben voor betere camera’s, dan belooft de opvolger helaas niet veel goeds.

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Samsung Galaxy A58: cameraspecificaties gelekt

Als je hoopt dat Samsung zijn keuzes bij de aankomende Samsung Galaxy A58 gaat overwegen, dan hebben we slecht nieuws. GalaxyClub meldt dat dit toestel exact dezelfde camera’s als de Galaxy A57 gaat krijgen. Het kan natuurlijk wel zijn dat Samsung kiest voor grotere of nieuwere sensoren, wat de kiekjes ten goede kan komen.

Dit zal echter extra kosten met zich meebrengen. En in een tijd waarin de prijzen van hardware (met name chips) alleen maar stijgen, is het niet waarschijnlijk dat de fabrikant gaat investeren in de camera’s. Waarom zou het ook; de AX-serie verkoopt over het algemeen heel goed zonder dat de fabrikant veel moeite steekt in nieuwe of verbeterde camera’s.

Weinig vernieuwingen op cameragebied

Sinds de Galaxy A54 uit 2023 houdt Samsung vast aan hetzelfde recept. Dat wil zeggen: de midrangers uit de AX-serie worden standaard voorzien van drie camera’s. De hoofdcamera is 50 megapixel (f/1.8), de groothoeklens is 12 megapixel (f/2.2) en voor de vorm zit er ook nog een macrocamera van 5 megapixel op.

Wie onze reviews heeft gelezen, weet dat we over het algemeen best tevreden zijn over de prestaties van de hoofdcamera, vooral als je die overdag aan het werk zet. De telelens en macrocamera kunnen ons over het algemeen helaas wat minder bekoren.

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Samsung schijnt zo’n twee maanden geleden begonnen te zijn met de ontwikkeling van de hardware voor de Galaxy A58. Onlangs is het bedrijf ook gestart met de software. Bij de lancering zal het toestel naar verwachting draaien op Android 17 en One UI 9.5. Momenteel is juist de uitrol naar One UI 9 bezig.

Aangezien Samsung de Galaxy A54, A55 en A56 en A57 steeds in maart heeft onthuld, zetten we ons geld ook op die maand voor de lancering van de A58. We verwachten in aanloop naar de onthulling nog de nodige lekken, dus houd onze site goed in de gaten.