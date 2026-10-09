Heeft jouw telefoon een update gekregen? Check ons overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google

Google heeft de beveilgingsupdate van oktober 2026 uitgebracht! Deze Pixels-telefoons kunnen de update nu downloaden:

Pixel 6-serie (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a)

Pixel 7-serie (Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a)

Pixel 8-serie (Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a)

Pixel 9-serie (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a)

Pixel 10-serie (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a)

Pixel 11-serie (Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold)

Pixel Fold

Pixel Tablet

Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Fold 8 – Beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Flip 8 – Beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra – Android 17-update en One UI 9

Samsung Galaxy S25 FE – Android 17-update en One UI 9

Samsung Galaxy S25 Edge – Android 17-update en One UI 9

Samsung Galaxy Z Flip 7 – Android 17-update en One UI 9

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – Android 17-update en One UI 9

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Android 17-update en One UI 9

Bedankt voor de tips, George, Jan en Willem!

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Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.