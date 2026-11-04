Samsung Galaxy A58 duikt steeds vaker op: dit is wat we verwachten

De Samsung Galaxy A57 is één van de populairste smartphones van het moment. Over de opvolger wordt steeds meer bekend. Wij zetten op een rijtje wat de eerste informatie onthult en wat we (niet) verwachten.

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Samsung Galaxy A58 in meerdere databases

Het begint bij nieuwe smartphones vaak met vermeldingen in certificerings- en productdatabases. Die geven soms al een eerste inkijkje in de mogelijkheden van een toestel, nog ruim voordat de fabrikant iets officieel bekendmaakt. Bij de Samsung Galaxy A58 is dat niet anders. Zo dook het toestel eerder op in de database van de internationale telecomorganisatie GSMA en werd het onlangs vermeld in een Chinese certificeringsdatabase.

Die laatste registratie geeft een eerste aanwijzing over de oplaadmogelijkheden. De Galaxy A58 lijkt namelijk opnieuw maximaal 45 watt snelladen te ondersteunen. Dat is dezelfde snelheid als bij zijn voorganger. De Galaxy A57 heeft daarnaast een accu van 5000 mAh. Of Samsung die capaciteit bij de A58 handhaaft, is nog niet bekend.

Met een gemiddelde accuduur springt de A57 er niet bovenuit, maar in de praktijk haal je doorgaans wel het einde van de dag. Wie hoopte op sneller opladen, heeft voorlopig dus weinig reden tot enthousiasme.

Ook geen betere camera’s verwacht

Een eerder lek van de Nederlandse website GalaxyClub suggereerde dat de camera-configuratie waarschijnlijk hetzelfde wordt als de vorige generatie. De A57 heeft achterop een 50 megapixel-hoofdcamera, een ultragroothoeklens van 12 megapixel en een macrolens van 5 megapixel. Ook de resolutie van de selfiecamera (12 megapixel) zou volgens de geruchten gelijk blijven.

Qua software wordt de Galaxy A58 naar verwachting geleverd met Android 17 en One UI 9.5. Meer is op dit moment nog niet bekend, maar de eerste aanwijzingen geven niet de indruk dat Samsung het roer volledig omgooit met zijn nieuwe middenklasser.

Een nieuwe processor (vermoedelijk de Exynos 1780) ligt wel voor de hand. Ook een hogere piekhelderheid van het scherm behoort tot de mogelijkheden. Grote veranderingen aan het schermformaat, de verversingssnelheid of de water- en stofbestendigheid verwachten we voorlopig niet. De Galaxy A57 heeft op die gebieden immers al een behoorlijk compleet pakket.

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Waarom Samsung niet per se hoeft te vernieuwen

Grote vernieuwingen zijn ook niet noodzakelijk de meest logische keuze. De basis van de A5X-serie is inmiddels goed genoeg voor een grote groep consumenten. Veel gebruikers weten wat ze van een Samsung-middenklasser kunnen verwachten en hebben weinig reden om voor een andere fabrikant te kiezen.

Daar komt bij dat de prijzen van Galaxy A-toestellen na introductie doorgaans snel dalen. Daardoor krijgen ze na verloop van tijd vanzelf een aantrekkelijkere prijs-kwaliteitverhouding. De Galaxy A57 had bij introductie een adviesprijs van 529 euro. Inmiddels is die prijs gedaald naar een schappelijke 348,- euro.

Wanneer Samsung vasthoudt aan het gebruikelijke releaseschema, verwachten we de aankondiging van de Galaxy A58 in maart 2027. Waarschijnlijk volgen de komende maanden nog de nodige geruchten en officiële berichten vanuit Samsung. Wordt vervolgd!