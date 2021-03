De Carbon 1 MK II, een opvallende smartphone die zich onderscheidt door de behuizing van koolstofvezel, is binnenkort te koop in Nederland. Het toestel gaat 799 euro kosten.

Carbon 1 MK II release in Nederland

De meest onderscheidende feature van de Carbon 1 MK II is de behuizing van koolstofvezel. Daardoor is de Android-telefoon een stuk lichter en dunner dan veel andere toestellen. De MK 11 weegt slechts 125 gram en is 6,3 millimeter dik. Ter vergelijking: de Galaxy S21 weegt 169 gram en is 7,9 millimeter dik. De OnePlus 8 Pro heeft een gewicht van bijna 200 gram en meet 8,5 millimeter.

Het toestel heeft bovendien een speciaal laagje Gorilla Glass 7, dat er ook voor zorgt dat de behuizing extra dun is. De Carbon 1 MK II beschikt bovendien over een relatief compact scherm van 6 inch. Veel high-end Android-telefoons hebben een scherm van 6,5 inch of groter, al is de Google Pixel 5 met 6 inch ook handzaam. De smartphone draait nog op Android 10, maar krijgt in mei een update naar Android 11.

Verder is de Carbon 1 MK II voorzien van een MediaTek Helio P90-processor, met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Foto’s maakt de telefoon met de dubbele 16 megapixel-camera aan de achterkant en 20 megapixel-selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van slechts 3000 mAh en is daarmee relatief klein. Veel telefoons hebben tegenwoordig een batterij van 4000 tot 5000 mAh.

De Carbon 1 MK II is vanaf 12 maart verkrijgbaar in Nederland voor 799 euro. Het toestel is dan beschikbaar bij bekende webwinkels als Mobiel.nl en Belsimpel.