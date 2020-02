Een Duitse fabrikant heeft de Carbon Mobile 1 MK II officieel gepresenteerd, een smartphone met een opvallende behuizing van koolstofvezel. Het toestel verschijnt ook in Nederland met een prijs van 800 euro.

Carbon Mobile 1 MK II officieel: licht en sterk

De nieuwe Carbon 1 MK II is 6,3 millimeter dun en heeft een gewicht van 125 gram. Daarmee is het toestel een stuk lichter dan veel andere smartphone Dat komt onder andere door het gebruik van koolstofvezel, wat zorgt voor een veel lichtere behuizing ten opzichte van glas. Ook de relatief kleine accu speelt hierin een rol. Deze heeft een capaciteit van 3050 mAh en dat is in vergelijking met andere toestellen niet al te groot.

Het toestel heeft een oled-scherm van 6 inch met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels en verhouding van 18 bij 9. Een notch of cameragat in het scherm is niet aanwezig, Carbon Mobile kiest namelijk voor smalle randen aan de boven- en onderkant, net zoals Sony dit doet met de Xperia 1.

Speciaal voor dit bedrijf heeft fabrikant Corning een laagje Gorilla Glas 6 ontwikkeld van 0,4 millimeter dun. Dit speciale en geharde glas is normaal tussen de 0,6 en 0,8 millimeter dik en is geplaatst op het display.

De processor komt van MediaTek en is de Helio P90, een chip die al in 2018 werd gepresenteerd. Daarnaast is er 8GB RAM aan boord en 128GB opslaggeheugen. Selfies maak je van 20 megapixel en op de achterkant is een dubbele camera aanwezig. Beide sensoren hebben een resolutie van 16 megapixel en de vingerafdrukscanner is in de zijkant verwerkt. Tot slot is Android 10 aanwezig, waaraan weinig tot geen aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uitdagingen vanwege koolstofvezel

Hoewel koolstofvezel zorgt voor een laag gewicht, brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Dit materiaal krast een stuk sneller dan glas of metaal. Ook kan het toestel door dit materiaal de hitte niet goed kwijt en worden signalen sneller verstoort. Daarom heeft Carbon Mobile verschillende ‘speciale’ antennes toegevoegd, waardoor onder andere bellen en (mobiel) internet wel goed werkt.

Prijs en beschikbaarheid Carbon Mobile 1

De eerste toestellen worden in juni geleverd, zo is te lezen op de website van de fabrikant. Een pre-order plaatsen voor één van de 2000 stuks is mogelijk. Daarvoor wordt wel een aanbetaling gevraagd van 25 procent. Dat komt neer op 200 euro, aangezien het toestel een adviesprijs heeft van 800 euro.