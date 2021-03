Youfone Sim Only abonnementen vergelijken

Sim only aanbiedingen:

Sim Only abonnement van Youfone: dit moet je weten

Youfone maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van KPN. Deze provider biedt eenvoudige en flexibele sim only-abonnementen aan. Daarbij hebben ze een loyaliteitsprogramma waarmee klanten met online shoppen zogenaamde ‘Youcoins’ sparen. De gespaarde Youcoins kunnen ingezet worden voor korting je factuur of juist voor meer data.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Youfone

Voor nieuwe klanten rekent Youfone eenmalig 15 euro aansluitkosten. Hier moet je op letten bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Youfone.

Maandelijks opzeggen of wijzigen abonnement is mogelijk

Geen onbeperkte databundel beschikbaar

Onbeperkt bellen en sms’en mogelijk

Bundels zijn geldig binnen de EU

Sim only-abonnement met alleen bellen en sms’en mogelijk

Extra kosten bij bellen en internetten buiten je bundel

Sim Only abonnement van Youfone vergelijken

Bij Youfone kan je kiezen voor diverse databundels, deze variëren tussen de 750MB en 8GB. Je kunt er ook voor kiezen om een sim only-abonnement met alleen bellen en sms’en af te sluiten. Qua belminuten en sms’jes kan je kiezen voor 200 belminuten of onbeperkt bellen. De looptijd is flexibel, je kunt kiezen uit een looptijd van een maand, een jaar of twee jaar.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Vind de beste sim only-abonnementen voor jou. Gebruik de sim only-prijsvergelijker om de goedkoopste sim only-deals te vinden. Met de filteroptie kan je aangeven hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Je kunt ook nog aangeven welke provider je voorkeur heeft, zo krijg je alleen relevant aanbod te zien dat voldoet aan je wensen.