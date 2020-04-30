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Youfone Sim Only abonnementen vergelijken

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22 resultaten vanaf € 6,25
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
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  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
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Youfone sim only
300 min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Youfone sim only
300 min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 6,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Youfone sim only
300 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 6,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
300 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 7,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 7,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 7,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
300 min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 7,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 8,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Youfone sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 8,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
onbeperkt min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 8,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
300 min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 8,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Youfone
Youfone sim only
onbeperkt min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Youfone
€ 8,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Sim Only Youfone: dit moet je weten

Sim only Youfone maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van KPN. Deze provider biedt eenvoudige en flexibele sim only-abonnementen aan. Daarbij hebben ze een loyaliteitsprogramma waarmee klanten met online shoppen zogenaamde ‘Youcoins’ sparen. De gespaarde Youcoins kunnen ingezet worden voor korting op je factuur of juist voor meer data.

Sim only Youfone: hier moet je op letten

Voor nieuwe klanten rekent Youfone eenmalig 15 euro aansluitkosten. Hier moet je op letten bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Youfone.

  • Maandelijks opzeggen of wijzigen abonnement is mogelijk
  • Geen onbeperkte databundel beschikbaar
  • Onbeperkt bellen en sms’en mogelijk
  • Bundels zijn geldig binnen de EU
  • Sim only-abonnement Youfone met alleen bellen en sms’en mogelijk
  • Extra kosten bij bellen en internetten buiten je bundel

Sim Only abonnement van Youfone vergelijken

Bij sim only Youfone kan je kiezen voor diverse databundels, deze variëren tussen de 750 MB en 8 GB. Je kunt er ook voor kiezen om een sim only-abonnement met alleen bellen en sms’en af te sluiten. Qua belminuten en sms’jes kan je kiezen voor 200 belminuten of onbeperkt bellen. De looptijd is flexibel, je kunt kiezen uit maandelijks opzegbaar, een jaar of twee jaar.

Naast een fysieke simkaart biedt Youfone inmiddels ook esim aan. Dit is een virtuele simkaart die je op je smartphone installeert. Een groot voordeel aan esim is dat je deze ook buiten Europa kan gebruiken om te internetten. Handig als je regelmatig buiten ons continent op vakantie of werkreis bent.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Vind de beste sim only-abonnementen voor jou. Gebruik de sim only-prijsvergelijker om de goedkoopste sim only-deals te vinden. Met de filteropties kun je aangeven hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Je kunt ook nog aangeven welke provider je voorkeur heeft, zo krijg je alleen relevant aanbod te zien dat voldoet aan je wensen.

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