Lebara Sim Only abonnementen vergelijken

Sim Only abonnement van Lebara: dit moet je weten

Lebara is een aanbieder van relatief goedkope sim only-abonnementen in Nederland, maar verkoopt ook prepaid beltegoed en databundels. De provider maakt gebruik van het KPN-netwerk en onderscheidt zich vooral door het feit dat je betaalbaar internationaal kunt bellen. Lebara heeft hiervoor een speciale belbundel, die je bij ieder sim only-abonnement kunt kiezen.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Lebara

Voor nieuwe klanten rekent Lebara eenmalig 15 euro aansluitkosten. Let op de volgende punten bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Lebara.

Een goedkope aanbieder in Nederland

Sim only-abonnementen zijn maandelijks aan te passen

Optie om voor een Internationale belbundel te kiezen

Je databundel is te gebruiken binnen de EU

Extra kosten als je buiten je bundel MB’s gebruikt

Sim Only abonnement van Lebara vergelijken

Bij Lebara heb je keuze uit 2GB, 5GB, 7GB of 10GB. Er is geen onbeperkt data-abonnement. Vanaf het 5GB abonnement heb je onbeperkt bellen en sms’en in je pakket. Daarbij kan je nog een Internationaal onbeperkt bellen naar 44 landen toevoegen. Qua looptijd kun je kiezen tussen een maandelijks opzegbaar abonnement of een jaarabonnement.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om de goedkoopste sim only deals voor jou te vinden! Met de uitgebreide filteropties kan je selecteren hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Daarbij kan je ook nog aangeven welke provider je voorkeur heeft. Zo zie je gemakkelijk welke sim only-deals voor jou het beste zijn.