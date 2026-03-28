Oudere telefoon op zak? Check nu of jouw bankapp nog blijft werken

Geldzaken doen via de app van je bank is inmiddels helemaal ingeburgerd. Maar, lang niet iedereen weet dat mobiel bankieren op sommige oudere Android-telefoons vanaf maart niet meer kan. Lees snel verder!

Bankapp op oude Android-versie

Het spreekt voor zich dat banken willen dat hun apps alleen werken op smartphones en tablets die up-to-date zijn. Anders kan de veiligheid van hun klanten niet gegaranderd worden. Het verschilt per bank op welke oudere Android-versies hun apps nog veilig werken. Deze maand gaan sommige gebruikers van de apps van ABN AMRO en ING merken dat inloggen op deze bankapps niet meer mogelijk is.

Dit verandert er voor klanten van ABN AMRO en ING

Voor ABN geldt dat sinds 2 maart alleen toestellen met Android 12, 13, 14, 15 of 16 nog de bankapp kunnen draaien. Maak je momenteel gebruik van een smartphone of tablet met Android 11 (of nog lager)? Dan heb je vast gemerkt dat je niet meer kunt inloggen op de ABN AMRO-app. Klanten van ING hebben geluk. De oranje bank garandeert namelijk dat de ING-app ook nog blijft werken op toestellen die draaien op Android 11 (en dus hoger). Deze verandering gaat vanaf maandag 30 maart in.

ASN en Rabobank zijn vooralsnog soepeler

Twee andere grote banken, ASN en Rabobank, hebben nog niet aangekondigd om bepaalde oudere Android-versies niet meer te gaan ondersteunen. Voor deze banken geldt dat eigenaren van een smartphone of tablet met Android 8 of hoger (ASN) en Android 10 of hoger (Rabobank) deze bankapps gewoon kunnen blijven gebruiken.

Maar, we zouden niet verbaasd zijn als ook deze banken op termijn gaan stoppen met de ondersteuning van Android 8, 9, 10 en wellicht zelfs 11. Waarom zouden banken immers het risico willen lopen op onveilige situaties voor hun appgebruikers omdat die nog mobiel bankieren op een verouderd toestel?

Check hier welke Android-versie je hebt

Heb je geen idee op welke versie van Android jouw telefoon draait? Geen probleem, wij leggen uit hoe je dat snel opzoekt.

Ga naar de ‘Instellingen’;

Je kunt de Instellingen-app openen of bovenin zoeken naar het tandwieltje. Scroll omlaag naar het menu-item ‘Over de telefoon’, ‘Info telefoon’, ‘Over apparaat’ of iets vergelijkbaars;

Tik hierop. Vervolgens zoek je naar ‘Apparaatgegevens’, ‘Softwaregegevens’, ‘Versie’ of iets wat hier op lijkt. Hier zie je meestal snel welke Android-versie momenteel op je telefoon draait.

Ben je er na deze check achtergekomen dat je apparaat draait op Android-versie 10 of lager? En kun je nu al of straks niet meer inloggen op je bankapp? Dan moet je dus gaan internetbankieren op een laptop of computer via de site van je bank. Of je grijpt dit moment aan om eens te kijken naar een nieuw toestel.

Dat is voor de algemene veiligheid sowieso een goed idee, want het is een stuk lastiger voor hackers om binnen te dringen op een moderne telefoon dan op een oud toestel dat geen updates meer krijgt. Maak slim gebruik van onze keuzehulp voor smartphones en vind jouw perfecte nieuwe telefoon die draait op een van de nieuwste Android-versies. Zo kun je er met een gerust gevoel weer een hele tijd tegenaan!

Tips om veilig van je Android-telefoon te genieten