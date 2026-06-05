Duurzame Fairphone 6 is nu ook refurbished verkrijgbaar

Fairphone kondigt aan dat de Fairphone 6, die een jaar geleden is uitgebracht, nu ook refurbished verkrijgbaar is. Het duurzame toestel is hierdoor iets goedkoper.

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Fairphone 6 nu ook refurbished

Het Nederlandse smartphonemerk Fairphone verkoopt vanaf nu een refurbished versie van de Fairphone 6. De gereviseerde toestellen zijn volgens de fabrikant zo goed als nieuw en worden grondig gecontroleerd. De telefoons zijn al een keer gebruikt, maar versleten onderdelen worden vervangen.

De refurbished versie van de Fairphone 6 kost 499 euro. Voor een gloednieuwe Fairphone 6 ben je 549 euro kwijt. Het prijsverschil is daarmee niet heel groot, maar een gereviseerde smartphone is een duurzame keuze en je helpt elektronisch afval te verminderen.

Fairphone laat weten dat iedere telefoon goed wordt getest en versleten onderdelen worden vernieuwd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de batterijcapaciteit onder de 85 procent komt. Het scherm wordt vervangen als het meer dan twee krassen heeft en de smartphones worden tevens geüpdatet naar de nieuwste software.

Over software gesproken: het Nederlandse merk belooft dat een refurbished Fairphone 6 tot en met 2033 software-updates krijgt. Ook kun je rekenen op vijf jaar garantie en een retourtermijn van 14 dagen.

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Over de Fairphone 6

De Fairphone 6 onderscheidt zich vooral door de duurzaamheid en repareerbaarheid. Als gebruiker kun je twaalf onderdelen zelf vervangen, zoals de batterij, camera’s, het scherm en de usb-c-poort. Op de achterkant van de smartphone zitten twee schroefgaten, waarop je accessoires kan aansluiten.

De telefoon heeft een compact 6,31 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid en resolutie van 2482 bij 1116 pixels. Het display beschikt ook over ltpo-technologie, wat betekent dat hij de ververssnelheid helemaal kan terugschakelen. Hierdoor verbruikt het beeld veel minder stroom en dat komt de accuduur ten goede.

De batterij heeft een capaciteit van 4415 mAh en ondersteunt snelladen met 30 watt. Hierdoor vul je de helft van de accu in minder dan 30 minuten. Verder is de Fairphone 6 uitgerust met een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

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