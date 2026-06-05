Duurzame Fairphone 6 is nu ook refurbished verkrijgbaar

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
5 juni 2026, 12:56
2 min leestijd
Duurzame Fairphone 6 is nu ook refurbished verkrijgbaar

Fairphone kondigt aan dat de Fairphone 6, die een jaar geleden is uitgebracht, nu ook refurbished verkrijgbaar is. Het duurzame toestel is hierdoor iets goedkoper.

Lees verder na de advertentie.

Fairphone 6 nu ook refurbished

Het Nederlandse smartphonemerk Fairphone verkoopt vanaf nu een refurbished versie van de Fairphone 6. De gereviseerde toestellen zijn volgens de fabrikant zo goed als nieuw en worden grondig gecontroleerd. De telefoons zijn al een keer gebruikt, maar versleten onderdelen worden vervangen.

De refurbished versie van de Fairphone 6 kost 499 euro. Voor een gloednieuwe Fairphone 6 ben je 549 euro kwijt. Het prijsverschil is daarmee niet heel groot, maar een gereviseerde smartphone is een duurzame keuze en je helpt elektronisch afval te verminderen.

fairphone 6 review 6

Fairphone laat weten dat iedere telefoon goed wordt getest en versleten onderdelen worden vernieuwd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de batterijcapaciteit onder de 85 procent komt. Het scherm wordt vervangen als het meer dan twee krassen heeft en de smartphones worden tevens geüpdatet naar de nieuwste software.

Over software gesproken: het Nederlandse merk belooft dat een refurbished Fairphone 6 tot en met 2033 software-updates krijgt. Ook kun je rekenen op vijf jaar garantie en een retourtermijn van 14 dagen.

Over de Fairphone 6

De Fairphone 6 onderscheidt zich vooral door de duurzaamheid en repareerbaarheid. Als gebruiker kun je twaalf onderdelen zelf vervangen, zoals de batterij, camera’s, het scherm en de usb-c-poort. Op de achterkant van de smartphone zitten twee schroefgaten, waarop je accessoires kan aansluiten.

De telefoon heeft een compact 6,31 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid en resolutie van 2482 bij 1116 pixels. Het display beschikt ook over ltpo-technologie, wat betekent dat hij de ververssnelheid helemaal kan terugschakelen. Hierdoor verbruikt het beeld veel minder stroom en dat komt de accuduur ten goede.

Fairphone (Gen. 6) review: interessanter dan ooit, maar nog niet perfect

Fairphone (Gen. 6) review: interessanter dan ooit, maar nog niet perfect

Lees verder

De batterij heeft een capaciteit van 4415 mAh en ondersteunt snelladen met 30 watt. Hierdoor vul je de helft van de accu in minder dan 30 minuten. Verder is de Fairphone 6 uitgerust met een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

Vaker Android Planet tegenkomen in je zoekresultaten? Voeg ons dan toe als voorkeursbron! Dat kan heel eenvoudig via de knop hieronder.

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten Aankondigingen Android Smartphones Fairphone Fairphone 6

Bekijk ook

Dit merk verkoopt ruim dubbel zoveel smartphones in Nederland

Dit merk verkoopt ruim dubbel zoveel smartphones in Nederland

13 februari 2026

Zesde Fairphone officieel: duurzame smartphone is om te bouwen

Zesde Fairphone officieel: duurzame smartphone is om te bouwen

25 juni 2025

‘Fairphone 6 krijgt kleiner scherm en een lagere prijs’

‘Fairphone 6 krijgt kleiner scherm en een lagere prijs’

15 juni 2025

‘Fairphone 6 op komst – laat je sleutelen aan de achterkant’

‘Fairphone 6 op komst – laat je sleutelen aan de achterkant’

6 juni 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Fairphone 6
Fairphone 6

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren