Fairbuds 2 officieel: repareerbare oordopjes zijn flink verbeterd

Fairphone onthult de Fairbuds 2, draadloze oordopjes die repareerbaar zijn. Tegelijk voert de Nederlandse fabrikant allerlei verbeteringen door. In dit artikel lees je er alles over!

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Fairbuds 2 officieel aangekondigd

Het Nederlandse Fairphone staat bekend om zijn repareerbare gadgets en komt nu met de Fairbuds 2. Waar veel draadloze oordopjes na verloop van tijd worden weggegooid omdat de batterij is versleten of een onderdeel stuk is gegaan, kun je de Fairbuds 2 (hopelijk) langer gebruiken.

Daarmee wil Fairphone voorkomen dat er onnodig veel oordopjes op de afvalberg belanden. Het ontwerp van de Fairbuds 2 is modulair, wat wil zeggen dat je zeven onderdelen zelf kunt vervangen. Denk aan de batterij van de oplaadcase en die in de oordopjes zelf. Volgens de fabrikant is het vervangen van de batterij niet moeilijk, omdat er bijvoorbeeld geen lijm wordt gebruikt.

De Fairbuds 2 zijn vanaf 2 november verkrijgbaar voor 119 euro. Daarmee zijn de oordopjes drie tientjes goedkoper dan de vorige Fairbuds, die in 2024 zijn uitgebracht. De draadloze oordopjes zijn voor ongeveer de helft van gerecyclede materialen gemaakt en PFAS-vrij.

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Beter geluid en langere accuduur

Fairphone heeft het geluid van de Fairbuds 2 verbeterd en de oordoppen uitgerust met een nieuwe 11 millimeter-driver. Ook aanwezig is ruisonderdrukking om omgevingsgeluid weg te filteren. Je activeert de functie door drie keer op een dopje te tikken, of je gebruikt de vernieuwde Fairbuds-app.

De Fairbuds 2 zijn verder een stuk kleiner (37 procent) kleiner dan de voorganger en dat geldt ook voor de oplaadcase (32 procent). De oordopjes worden in twee kleuren uitgebracht: groen en zwart. Ze hebben een IP54-certificatie en zijn daarmee beschermd tegen spatwater en stof.

De accuduur is er ook op vooruit gegaan. De oordopjes gaan tot acht uur lang mee met de noise cancelling uitgeschakeld. Zet je de ruisonderdrukking aan, dan wordt dit zes uur. In combinatie met de oplaadcase haal je maximaal 40 uur uit de Fairbuds 2. Het volledig opladen van de dopjes en het doosje duurt ongeveer twee uur.

Zoals gezegd zijn de Fairbuds 2 vanaf 2 november verkrijgbaar voor 119 euro. Android Planet publiceert binnenkort een review van de draadloze oordopjes, dus houd de website in de gaten!